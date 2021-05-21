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21.05.2021г.
Главный онколог России Андрей Каприн оценил уровень лечения больных раком пензенцев

Главный онколог России Андрей Каприн оценил уровень лечения больных раком пензенцев

Пт, 21.05.21 12:46
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21 мая главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор научно-исследовательского онкоинститута им. Герцена Андрей Каприн приехал в Пензу, где ознакомился с работой центра амбулаторной онкопомощи в поликлинике №14 и областного онкодиспансера.

По словам главврача ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимира Маркова, центр амбулаторной онкопомощи открылся в октябре 2019 года, его профиль - ранняя диагностика злокачественных новообразований в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Здесь работает стационар на 30 коек. Врачи центра за время его работы осмотрели более 5000 человек.

«Так как у наших пациентов бывают осложнения, работают профильные специалисты - кардиолог, колопроктолог, уролог и другие», - отметила заведующая отделением центра Виктория Грачева.

Она рассказала, как организована работа отдельной регистратуры для онкобольных, показала палаты для пациентов. В поликлинике №14 Андрей Каприн также осмотрел регистратуру, центр здоровья, диагностическое и рентгенологическое отделения, после чего отправился в областной онкодиспансер.

В данном медучреждении в настоящее время функционируют 34 подразделения, в том числе круглосуточный стационар на 527 коек, дневной на 165 мест, диспансерное отделение, лаборатории и инструментально-диагностические отделения. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» медучреждение дооснастили оборудованием на 669,4 млн рублей.

По федеральной программе в радиологическое отделение закупили два новых компьютерных томографа, их продемонстрировали Андрею Каприну. Заместитель главврача Антон Столяров пояснил, что только на одной из машин уже обследовали около 700 человек. Также главному онкологу страны показали новый высокоточный линейный ускоритель для проведения лучевой терапии, стоимость которого составила порядка 186 млн рублей.

«Лучевая терапия в Пензенской области проводится на высоком уровне. Регион будет полностью обеспечен высокоточными линейными ускорителями - сейчас их два, будет четыре. По 300 тысяч человек на один аппарат, это соответствует современным требованиям.

Я много езжу по стране и вижу, что у ЦАОПов (центров амбулаторной онкопомощи) было не много союзников в свое время. Если бы мы их не сделали, из ковидной инфекции было бы тяжело выходить. В Пензе есть современные томографы, поликлиника. Это очень серьезный шаг по приближению онкопомощи к населению. Страна у нас очень сложная, это вам не маленькое скандинавское государство. И все должно быть пронизано хорошей современной аппаратурой», - поделился впечатлениями Андрей Каприн.

Напомним, о своем желании посетить Пензу главный онколог России сообщил 12 марта в ходе телемоста.

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17.05.2021 19:24
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16.05.2021 01:50
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14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
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09.05.2021 14:00
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