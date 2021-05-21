Члены СовФеда оценили социальную работу в Пензенской области

В Пензе 21 мая проходит круглый стол с участием членов СовФеда по теме оказания социальных услуг с помощью некоммерческих организаций (НКО). Врио главы регионального минтруда Алексей Качан рассказал, как в регионе помогают гражданам, находящимся в непростой ситуации.

Алексей Качан уточнил, что в области 57 поставщиков помогают гражданам, семь из которых – НКО.

«Важным стимулом является финансовая, имущественная и информационная поддержка региона. Для информационной поддержки запущен социальный портал, выделяется имущество и предоставляется аренда земли. Также есть финансовые механизмы поддержки», - уточнил врио министра.

Он также рассказал, что в регионе есть отдельное направление для помощи инвалидам. Алексей Качан подчеркнул, что в этом случае важно обучать нуждающихся навыкам самообслуживания и самостоятельной жизни. Подобным занимается, например, «Квартал Луи». Там молодые инвалиды получают возможность реализовать себя, устраиваются на работу, получают профессиональное образование, активно участвуют в культурной и спортивной жизни. Каждый человек с инвалидностью может также реализовать свой проект в «Новых берегах».

«Мы приезжем и видим, что им там нравится. Мы знаем, что это только начало пути, нам еще многое нужно сделать», - резюмировал врио министра.

Представители Совета Федерации поблагодарили его за работу. Они отметили, что одной из визитных карточек стала работа «Квартала Луи». Этот проект, а также «Новые берега» известны далеко за пределами региона. Сюда для получения опыта приезжают активисты, волонтеры.

Представитель «Квартала Луи» Андрей Газарян отметил, что тех, кто посещает это учреждение, удивляет уровень доверия и взаимодействия между организацией и государственными ведомствами. Он сказал, что сейчас к ним приезжают люди из разных регионов с билетом в один конец, им не хватает возможностей всех принять.

Андрей Газарян считает, что пензенский опыт нужно тиражировать в государственные системы и локальные успешные практики необходимо масштабировать. Он подчеркнул, что у людей, работающих в этой сфере, есть уникальный опыт и знания, они могут стать площадками для исследований и практик студентов.

После участники продолжили обсуждение роли НКО в предоставлении социальных услуг.

Напомним, делегацию Совета Федерации (СФ) возглавляет председатель комитета СовФеда по социальной политике Инна Святенко. Эксперты намерены изучить опыт Пензенской области по оказанию социальных услуг с помощью некоммерческих организаций.