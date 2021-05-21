Пензенцы предпочли пляжный отдых сидению за компьютерами

Компания МТС изучила мобильный трафик жителей Пензенской области в первой половине мая 2021 года. Нетипичная для мая жара способствовала раннему началу купального сезона и оттоку жителей в зеленые зоны и на пляжи.

По статистике МТС, жители Пензы даже с наступлением тепла чаще проводят выходные в черте города, предпочитая прогулки и активный отдых в парках поездкам на дачи и загородные пикники. Однако в мае 2021 года ситуация изменилась – трафик на базах отдыха, находящихся в пределах часа езды от города, вырос по сравнению с прошлым годом более чем в два раза. Самыми популярными базами отдыха в мае стали «Волков», «Лукоморье», «Костер» и «Белая гора».

Самой посещаемой локацией в черте города стал на майских праздниках пляж Города Спутника – объем мобильного трафика здесь вырос в первые две недели мая более чем в три раза. В топ популярных в начале мая мест отдыха в Пензе вошли также улица Московская, Олимпийская аллея, парк Белинского и Ботанический сад.

По данным МТС, в начале наибольшим спросом среди цифровых сервисов пользовались среди пензенцев интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и службы доставки готовой еды из кафе и ресторанов. Наименее востребованы оказались в этот период платформы для дистанционной работы и учебы, причем даже в «рабочие нерабочие дни» с 4 по 7 мая число пользователей этих ресурсов выросло незначительно. Тратить время в виртуальных мирах, играя в компьютерные игры, пензенцы тоже не захотели – количество часов, проведенных пользователями на киберспортивных и геймерских платформах, осталось на уровне обычных будних дней.