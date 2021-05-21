Банк «Кузнецкий» выступает генеральным партнером фестиваля «Jazz May Penza-2021»

С 21 по 23 мая в Пензе проходит юбилейный международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza» (0+). На протяжении десяти лет его проведения генеральным партнером проекта выступает банк «Кузнецкий».

В программе фестиваля заявлены три больших концерта с хедлайнерами, которые пройдут в ККЗ «Пенза». Перед гостями выступят следующие артисты:

- 21 мая – Экспресс Бэнд п/у Юрия Белоногова (Пенза), Шоукейс джазового лейбла Rainy Days (Москва-СПб-Куба-США);

- 22 мая – трубач Вадима Эйленкрига и его проект Eilenkrig Crew при участии певицы ASET (Москва), квинтет Сергея Долженкова (Москва);

- 23 мая - неоклассика в исполнении кинокомпозитора Дмитрия Селипанова и солистов OpenSound Orchestra (Москва), легенда отечественного джаза, пианист и певец Сергей Манукян (Москва).

На площадке под открытым небом на Юбилейной площади выступят порядка 15 пензенских команд и около 25 приезжих коллективов (из Саратова, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов).

Отмечается, что банк «Кузнецкий» создает фотозону из ростовых фигур джазовых музыкантов. В этом году на площади соберется полноценный квартет из саксофониста, трубача, барабанщика и контрабасиста. Каждый гость может сделать незабываемое фото и почувствовать себя на минуту настоящим артистом.

Банк «Кузнецкий» приглашает всех жителей 21, 22 и 23 мая вместе ловить джаз на международном фестивале джазовой музыки Jazz May Penza 2021, который без сомнений станет ярким событием в культурной жизни города.

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