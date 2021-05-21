Андрей Лузгин рассказал о разработке стелы «Город трудовой доблести»

«История города неразрывно связана с его людьми. Вчера по достоинству был отмечен вклад наших предков в победу в Великой Отечественной войне. Победа ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. Здесь производилось достаточно большое количество вооружения, обмундирования, экипировки. Безусловно, заслуга наших предков в Победе достаточно велика. Для всех нас важно чтить память и нашу историю.

Присвоение Пензе звания «Город трудовой доблести» - возможность оставить в памяти потомков то дело, которое было сделано нашими предшественниками.

Отдельно бы хотелось сказать о том, что мы продолжаем развивать наш город, сейчас идет голосование по объектам благоустройства. Хотелось бы пригласить жителей Пензы к голосованию. Города, получившие звание, имеют право на установление памятной стелы, мы приступили к разработке визуального образа. Мы хотим установить ее до сентября текущего года, до празднования Дня города», - сказал Андрей Лузгин.