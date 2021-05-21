Астролог составил натальную карту Олега Мельниченко

21 мая Олег Мельниченко празднует день рождения. В связи с этим астролог составил персональный гороскоп для него, который опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».

«У него натальная карта типичного политика, государственного деятеля. У Олега Владимировича очень сильное солнце, что говорит о том, что он волевой и энергичный человек, лидер по натуре. В комбинации с Сатурном и Меркурием Солнце дает очень развитое стратегическое мышление, системный ум.

Луна в Козероге под влиянием Юпитера дает ему практичность. А накшатра Шравана - умение организовывать людей для достижения цели. Сильная Венера говорит о том, что он эстет, творческий человек и нравится людям. Также у нашего врио сильный Марс, а это значит, что Олег Владимирович - человек амбициозный», - сообщил астролог.

Однако Юпитер у политика, по мнению эксперта, не самый сильный, поэтому Олегу Владимировичу приходится много трудится для достижения целей.

«Под влиянием других планет Юпитер дает мудрость. Меркурий из-за сильного влияния Солнца делает из Олега Владимировича человека иногда жесткого в общении.

Сатурн - очень сильный в натальной карте нашего врио, что примечательно, сейчас в жизни Олега Мельниченко как раз период Сатурна, что поднимает его на государственной службе.

Также хочется добавить очень важный аспект, на который стоит обратить самое пристальное внимание. У Олега Мельниченко 4 планеты в одном доме - это очень большая редкость. Как правило, это люди, которые вносят большой вклад в жизнь других людей», - уточнил астролог.