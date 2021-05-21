Пензенские школьники поучаствовали в цифровом квесте от «Ростелекома»

В финальных испытаниях 42 школьника отвечали на вопросы об истории отрасли связи, отгадывали музыку с помощью голосового помощника «Маруся», собирали умный дом, сваривали оптическое волокно и находили по описанию фильм в видеосервисе Wink.

Ребятам вручили сертификаты на бесплатный доступ к сервису «Ростелеком. Лицей», а победителей поощрили дипломами и набором цифровых гаджетов и аксессуаров.

«Цифровой квест стал финальным мероприятием в рамках проекта «Познавательный «Ростелеком». Наши сотрудники проводили занятия для лицеистов в доступной и интересной форме. Надеюсь, что сфера телекоммуникаций увлекла многих и выпускники лицеев свяжут свою жизнь с ИТ-направлением», - отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Своим мнением о проекте поделился ученик десятого информационно-математического класса Губернского лицея Сабит Чумаев.

«Мне очень понравилось участвовать в проекте «Познавательный «Ростелеком». Я не пропустил ни одного занятия. На каждом мероприятии благодаря сотрудникам компании я открывал для себя что-то новое. Было очень интересно на уроке по кибербезопасности. Особенно запомнился мастер-класс по сварке интернет-кабеля. Раньше я никогда не видел, как это делают специалисты. Спасибо за новые знания и такой захватывающий квест в финале», - рассказал он.

Проект «Познавательный «Ростелеком» стартовал в феврале. Специалисты провайдера провели семь тематических занятий для учеников Губернского лицея и пензенского Лицея современных технологий управления №2, где рассказали ребятам о профессиях будущего, инновационных сервисах и информационной безопасности. Школьники побывали на экскурсии в «Ростелекоме», посетили мастер-класс по сварке оптоволокна, устроили тест-драйв коробочных решений провайдера, а также встретились с молодыми сотрудниками компании.