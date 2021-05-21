В Пензе идет набор добровольцев для участия в переписи населения

В Пензе начали готовиться к переписи населения, которая состоится в четвертом квартале этого года.

В настоящее время в Пензе создана цифровая картооснова переписи в программе АС ВПН, получены планшеты, с помощью которых она будет проводиться.

На домах продолжается замена адресных табличек. Уполномоченные по вопросам переписи населения проводят работу по актуализации списков адресов домов и корректировке оргплана, уточняют информацию по снесенным и вновь построенным жилым домам, а также численности проживающего в них населения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для проведения переписи в Пензе необходимо свыше 1250 временного переписного персонала (с учетом резерва - 1437 человек). На данный момент на 98% сформирован список людей, желающих работать переписчиками счетных участков, из которых 54,5% составляют студенты вузов и колледжей.

Желающим принять участие в переписи нужно обращаться по телефонам:

- Железнодорожный район - 45-03-14;

- Ленинский район - 45-03-12;

- Октябрьский район - 45-03-13;

- Первомайский район - 45-03-16.