Нуждающихся предложили заселять в ведомственные общежития

Бывшие ведомственные общежития хотят использовать для временного проживания нуждающихся. Такие поправки в действующее регулирование готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Данный законопроект рассмотрят во втором чтении в ближайшее время, сообщают «Известия». После приватизации предприятий, в ведении которых находились общежития, они перешли или в частную собственность, или муниципалитетам. Такие дома есть в каждом городе страны, объяснила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Мы будем предлагать ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. И тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд. Мы готовим такую законодательную инициативу», — сообщил первый запред комитета Сергей Пахомов.

Маневренный фонд — жилье, временно предоставляемое нуждающимся гражданам по договору социального найма. Законопроект предполагает, что в домах, которые передаются органам местного самоуправления, с жителями будет заключен договор социального найма согласно нормам ЖК РФ. В случае, если дома приватизированы в частную собственность, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, то заключается договор найма в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Плата нанимателя за жилое помещение включает в себя: наем, содержание и текущий ремонт общего имущества, коммунальные услуги. Капремонт оплачивает собственник. Размер тарифов устанавливается наймодателем, но не может превышать величины, устанавливаемой ч. 3 ст. 156,1 ст. 57 ЖК РФ.