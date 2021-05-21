Светлана Пинишина: «Каждому пензенцу нужно вносить свой вклад в развитие региона»

Светлана Федоровна поблагодарила пензенцев, которые не оставались в стороне и голосовали за присвоение городу этого звания.

«Я особенно благодарна старшему поколению, благодаря которому это звание получено, и новому поколению. Это звание нужно поддерживать и дальше своим трудом на благо жителей города. Каждому жителю нужно вносить свой вклад в развитие региона.

Отмечу, что пензенцы многое сделали для победы в Великой Отечественной войне. На нашем заводе была создана всем известная «Катюша». Я считаю, что Пензе заслуженно присвоили звание «Города трудовой доблести». Потому что наши самоотверженные жители и сражались в тылу, и делали боеприпасы, выращивали пищу, шили одежду. Мы должны помнить о их подвиге», - сказала Светлана Пинишина.