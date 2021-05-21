Пензенцев предупредили о высокой пожарной опасности лесов

Array ( [temp] => +22 [weatherType] => облачно, небольшой дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc_-ra.png )
В Пензенской области с 22 по 24 мая будет сохраняться высокая пожарная опасность лесов. Сообщения об этом жителями региона рассылает управление МЧС.
В SMS сказано, что данные предоставил Гидрометцентр.
В такой период пензенцам необходимо помнить о мерах безопасности. Например, нельзя бросать окурки на землю. При уборке на приусадебных участках запрещено сжигать мусор на открытой территории, лучше складывать его в металлическую бочку или яму и жечь там. Также необходимо подготовить первичные средства пожаротушения (ведро с водой, песком или огнетушитель).
Если пожар произошел, необходимо позвонить по номерам 01 и 101.