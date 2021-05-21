В России запустят онлайн-форму для жалоб на завышенные цены в отелях

Жители России в скором времени смогут в онлайн-режиме посылать жалобы на завышение цен российскими отельерами. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что ведомство внимательно следит за образованием цен на рынке туристических услуг. Ростуризм, по словам Зарины Догузовой, не намерен допускать недобросовестную конкуренцию.

Отмечается, что за завышение цен предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

«Одновременно с Общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф. На этом сайте туристы смогут удобно и быстро подать жалобы по вопросам завышения цен и недобросовестных действий рынка туризма», — пояснила Зарина Догузова.

Она заверила, что Ростуризм, Роспотребнадзор и ФАС будут бороться с подобными ситуациями.