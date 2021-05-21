print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +22
    [weatherType] => облачно, небольшой дождь
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc_-ra.png
)
Погода
облачно, небольшой дождь
+22 оС
16:51
21.05.2021г.
В России запустят онлайн-форму для жалоб на завышенные цены в отелях

В России запустят онлайн-форму для жалоб на завышенные цены в отелях

Пт, 21.05.21 15:54
Просмотров: 225

Жители России в скором времени смогут в онлайн-режиме посылать жалобы на завышение цен российскими отельерами. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что ведомство внимательно следит за образованием цен на рынке туристических услуг. Ростуризм, по словам Зарины Догузовой, не намерен допускать недобросовестную конкуренцию.

Отмечается, что за завышение цен предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

«Одновременно с Общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф. На этом сайте туристы смогут удобно и быстро подать жалобы по вопросам завышения цен и недобросовестных действий рынка туризма», — пояснила Зарина Догузова.

Она заверила, что Ростуризм, Роспотребнадзор и ФАС будут бороться с подобными ситуациями.

Читайте также:
Светлана Пинишина: «Каждому пензенцу нужно вносить свой вклад в развитие региона»
16:34
В субботу в Пензенской области будет +20
16:13
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»
20.05.2021 14:09
«Детеныш-убийца». Юридические этапы рождения монстра
20.05.2021 13:12
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»
20.05.2021 14:09
«Детеныш-убийца». Юридические этапы рождения монстра
20.05.2021 13:12
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс