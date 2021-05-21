В субботу в Пензенской области будет +20

В Пензенской области в субботу, 22 мая, ухудшится погода. Об этом сообщили на сайте регионального управления МЧС.

В регионе будет облачно, ожидается кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду, а при грозе – 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 11 до 16 градусов тепла. Днем – от плюс 15 до плюс 20.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.