В ДТП на ул. Большая Радищевская пострадала девочка

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В пресс-службе пензенского УГИБДД сообщили об аварии на ул. Большая Радищевская.
По данным ведомства, инцидент случился 19 мая в 12:50. Молодой водитель Ореl Меrivа сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали.
По данному факту проводится проверка.
Инспекторы просят водителей не забывать о правилах дорожного движения. Необходимо снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. Нельзя лихачить и отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы. Родителям следует особенно внимательно следить за своими детьми возле дороги.