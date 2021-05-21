У альпак из пензенского зоопарка родился малыш

В пензенском зоопарке – пополнение. У пары очаровательных альпак родился долгожданный малыш.

Радостную новость сообщили сотрудники зоопарка в своей группе в соцсети.

«Дорогие друзья, помните свадьбу наших альпак? Так вот, у них родился долгожданный малыш. Мама с малышом чувствуют себя хорошо. Теперь в зоопарке стало на одного красивого мальчишку больше», - написали они, прикрепив милые снимки.

Напомним, свадебную церемонию альпакам устроили 14 февраля. Сотрудники организовали животным настоящую церемонию с речью регистратора, свадебными нарядами, подарками и, конечно же, гостями.