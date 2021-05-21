В Пензенскую область прибыла большая делегация из комитета Совета Федерации

В наш город прилетели представители комитета Совета Федерации по социальной политике, чтобы обменяться опытом.

Перед работой «круглого» стола вопросы совершенствования сферы здравоохранения обсудили Олег Мельниченко и председатель комитета верхней палаты российского парламента Инна Святенко. Руководитель региона сообщил ей о намерении модернизировать материальную базу онкологического диспансера. Сегодняшняя встреча со специалистами даст возможность создать дорожную карту по улучшению деятельности онкослужбы Пензенской области в короткий срок.

«Чтобы наша онкологическая служба в регионе была на уровне среднероссийских требований, которые предъявляются минздравом. Думаю, надо внедрить все самое лучшее, что сегодня есть у нас в практике работы онкослужбы в Москве, Питере и других регионах», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

«Мы прилетели с группой сенаторов, которые затронут в рамках нашего сегодняшнего визита вопросы, связанные с социальным обслуживанием населения, работой НКО. Конечно, хотелось бы воочию увидеть тот уникальный опыт, который создан в сфере инклюзивного туризма. Знаю, что отношение в Пензенской области к людям с ограниченными возможностями уникально», - сказала председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инна Святенко.

На сегодня у гостей из столицы запланирована обширная программа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.