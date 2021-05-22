Пенза это утро встретила в новом статусе. Столице региона присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ в четверг вечером подписал президент России Владимир Путин.

О том, что Пенза будет претендовать на звание «Город трудовой доблести», заговорили еще в конце 2019 года. Тогда инициативу озвучили на сессии областного Законодательного Собрания, и представители власти начали готовить необходимые документы. Однако вероятно их оказалось недостаточно - столица края не попала в список одобренных президентом городов. Но в 2021 возглавивший регион Олег Мельниченко предложил организовать сбор подписей в поддержку малой Родины. В итоге, меньше чем за четыре недели свой голос отдали порядка 60 тысяч жителей региона. И вот долгожданный указ подписан.

«Пенза, как никакой другой город заслуживает этого высокого звания. Тут хочется поблагодарить всех жителей Пензы, которые приняли участие в голосовании. Мы набрали около 60 тысяч голосов в поддержку присвоения Пензе звания. Практические каждый десятый житель города голосовал за это. Мы были первыми по результатам голосования, обошли всех. Пенза заслужила этого почетного звания», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

«Мне, как жителю Пензы, было очень важно, чтобы город получил это звание. У меня есть личная история, связанная с трудовыми моментами, потому что моя прабабушка с тремя детьми, без ноги, будучи вдовой в период Великой Отечественной войны очень активно помогала на заводе и включалась в различные процессы и, конечно, мне как правнучке было важно. Все-таки это произошло», - прокомментировала член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Мария Львова-Белова.

О том, что Пенза - «Город трудовой доблести», жителям и гостям в скором времени будет напоминать стела. На ней изобразят герб областного центра и текст указа Президента, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.