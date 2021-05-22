Пензенские сотрудники МЧС посоревновались в штурме учебной башни

Штурм учебной башни - этот вид соревнований хорошо знаком каждому сотруднику пожарной охраны. Они сродни экзамену, который спасатели должны сдавать регулярно. Однако в турнире, о котором речь пойдет далее, приняли участие не только действующие сотрудники МЧС, но и их подрастающая смена.

Областные соревнования по пожарно-прикладному спорту открыли самые юные участники - воспитанники секций при спасательных частях МЧС. С учетом возраста им разрешалось подниматься не выше второго этажа учебной башни. Покорять четвертый предстояло взрослым. Так называемая «штурмовка» - обязательный элемент не только соревнований, но и подготовки любого спасателя. Не менее четырех-пяти раз в год они выполняют это непростое упражнение.

В соревнованиях участвовал и победитель 2020 года. Пожарный из Заречного Александ Бунтин взобрался на башню за 14 целых три сотых секунды. Это один из лучших результатов в Поволжье. Успех стал возможен благодаря многолетнему опыту. Все движения отточены до автоматизма.

«Высота, но уже после первого года тренировок даже не думаешь об этом. Даже в низ не смотришь вообще. Тем более сетка висит, ничего страшного не будет. Были случаи, падали, но вставали, поднимались и дальше продолжали тренироваться», - сказал Александр Бунтин.

По итогам соревнований в личном зачете вновь победил Александр Бунтин. Не было равных зареченцам и в общекомандном зачете, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.