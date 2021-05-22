Спектакль «Тетушка на миллион» стал заключительной премьерой 228 театрального сезона в Пензе

В областном драматическом театре накануне представили премьеру спектакля «Тетушка на миллион» (12+). Несмотря на то, что на сцене героев постановки зрители увидели впервые, многим они хорошо известны. Корреспондент телеканала «Экспресс» тоже распознал в них старых знакомых. Хотя сразу сделать это было не просто.

Спектакль «Тетушка на миллион» с первых секунд погружает зрителя в веселую студенческую жизнь Оксфорда. Именно там разворачивается действие пьесы Брэндона Томаса, известной в нашей стране в первую очередь благодаря фильму «Здравствуйте, я ваша тетя». Правда, догадаться о том, что эти произведения что-то связывает можно далеко не сразу. Во многом благодаря сценарию и режиссуре, за которую взялся москвич Дмитрий Петрунь. У нас он уже ставил комедию «Клинический случай» и трагическую историю «Господа Головлевы».

«Прошло очень много времени. Потом ты все равно выпендриваешься, хочешь сломать какие-то восприятия зрителей. Ты их ломаешь, играешь с оригиналом и делаешь парафраз, кокетничаешь со зрителем. Это не сложно, а даже хорошо, что есть. Вы знаете, комедия всегда рождается на зрителе. Сейчас посмотрим. Я очень волнуюсь. Появится эта искра, значит получилось. Не появится - беда», - отметил режиссер Дмитрий Петрунь.

«Тетушка на миллион» - заключительная премьера 228 театрального сезона в нашем городе. В отличии от советской киноверсии, отличающейся от первоисточника, в Пензе решили придерживаться оригинала. А потому главный герой Фрэнкерт Баберлей или просто «Бабс» - не бродяга средних лет, а молодой аристократ и студент Оксфорда. Он решил помочь своим друзьям завоевать сердца двух девушек, которые вот-вот навсегда уедут в Шотландию.

«Естественно, мы принципиально знали и шли на то, что будут сравнивать с фильмом, поэтому в спектакле звучат цитаты из него и настолько точно, что я думаю, это вызовет всплеск зрительской ностальгии и радости», - пояснил художественный руководитель пензенского драматического театра им. А. В. Луначарского Сергей Казаков.

У тех, кто не попал на премьеру, еще будет шанс увидеть этот спектакль. «Тетушку на миллион» покажут еще 2 и 25 июня, а также в день закрытия театрального сезона - 3 июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.