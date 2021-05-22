В Бессоновском районе начались полевые работы на землях, принадлежащих УФСИН

Под присмотром конвоя в Бессоновском районе начались весенние полевые работы на землях, принадлежащих региональному управлению ФСИН. Сейчас в самом разгаре посадка картофеля. Причем, никаких лопат, используется только современная техника.

«Согласно федеральной целевой программе, были выделены денежные средства на закупку сельскохозяйственной техники. Это трактор МТЗ, культиватор, дисковая борона, картофелесажалка. На всей этой технике работают осужденные из колонии поселения. Основная наша цель - это трудоустройство осужденных», - пояснил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Юрий Дианов.

На сельскохозяйственных объектах занято более 30 граждан, отбывающих наказание. Весь выращенный урожай поступает на пищеблоки колоний регионального управления ФСИН России. Пока покрывается лишь пятая часть потребности в картофеле. В планах - увеличить этот показатель до 100 процентов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.