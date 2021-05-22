Пензенские полицейские перекрыли канал поставки одного из самых опасных наркотиков

Белый порошок привезли в наш регион два жителя Московской области. Как выяснилось в ходе следствия, это был уже их второй визит в наш край. Злоумышленники намеревались оборудовать тайники для закладок запрещенного вещества, но попали в поле зрения оперативников и в итоге были задержаны.

«Наркотическое средство они забрали бесконтактным способом на территории Московской области. Сюда доставляли его, здесь оборудовали тайники по 100-150-200 грамм, в зависимости от того, как им сказал куратор. После этого уже включались розницы, забирали это закладку, фасовали и оборудовали тайники для обычных потребителей», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

При личном досмотре у подозреваемых нашли банковские карты, две тысячи долларов и 200 граммов наркотика. Еще полкилограмма обнаружили в машине, на которой наркодельцы приехали в Пензу. Такого количества хватило бы на приготовление 3,5 тысяч доз. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.