Члены делегации осмотрели центральную арену, рассчитанную на 1200 зрителей, где юные пензенские спортсмены занимались скалолазанием и художественной гимнастикой.

«Скалодром может проводить соревнования любого уровня на скорость, недавно у нас появился первый мастер спорта. Во дворце единоборств созданы все условия для инвалидов - есть душевые, специальные пандусы, схемы», - сообщил Григорий Кабельский.

Также делегация посетила музей спорта Пензенской области, созданный три года назад, в том числе зал, посвященный хоккею, и зал олимпийской славы.

Инна Святенко вручила Григорию Кабельскому памятную медаль Совета Федерации к 25-летию Верхней палаты российского парламента.

Напомним, дворец единоборств «Воейков» открыли в 2015 году, он отвечает самым современным требованиям к спортобъектам. Среди учреждений физической культуры «Воейков» - в числе самых доступных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здесь занимаются дзюдо, тхэквондо, тяжелой атлетикой, греко-римской борьбой, боксом, работают тренажерные залы и скалодром.

Напомним, делегация Совета Федерации во главе с сенатором Инной Святенко 21 мая весь день работает в Пензенской области. Им важно изучить опыт региона по предоставлению социальных услуг инвалидам. Также в пензенском правительстве прошли круглые столы с привлечением федеральных экспертов по роли НКО в предоставлении соцуслуг. По отдельной программе с утра в регионе также работал главный онколог страны Андрей Каприн. Он изучал систему онкопомщи в регионе, чтобы затем можно было выработать механизмы ее совершенствования.