В нескольких районах Пензенской области временно приостановят подачу электричества. Список

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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение в нескольких районах.
Подачу электричества будут приостанавливать по графику:
7 июня с 9:00 до 16:00
Башмаковский район:
с.Высокое (ул. Заречная, Мира, Новая, Садовая);
с. Куземкино (ул. Школьная, Юбилейная, Центральная).
Бековский район:
п. Беково (ул. Пески).
Белинский район:
с. Ростовка (ул. Мира);
с. Толстово (ул. Безымянная);
с. Поим (ул. Лермонтовская, Колхозная, Сазонова).
Бессоновский район:
с. Сергеевка;
с. Александровка.
Вадинский район:
с. Аткино (ул. Верхняя);
с. Вадинск (ул. Пугачевская);
с. Поливаново (ул. Колхозная, Комсомольская, Набережная, Пионерская, Садовая, Советская);
с. Свищево (ул. Дорожная);
с. Б-Лука (ул. Заводская, Советская);
с. Луговое (ул. Большой конец, Выселки, Малый конец, Языково);
с. Каменка (ул. Набережная);
с. Ягановка (ул. Верхняя, Садовая, Молодежная, Центральная, Новая, Школьная, им. Оськина, Молодежная, Набережная, Песочная);
с. Вадинск (ул. Ярморочная).
Городищенский район:
п. Красный (ул. Заречная, ул. Солнечная);
с. Средняя Елюзань (ул. Озерная, ул. Песочная, ул. Пешая, ул. Степная);
п. Южный (ул. Лесная).
Земетчинский район:
с. Вяземка (ул. Сосновка);
с. Гоголь-Бор (ул. Лесная, Молодежная, Первомайская, Школьная);
с. Выша (ул. Набережная, Лесная);
с. Чернышово (ул. Центральная);
с. Русская Поляна (ул. Нагорная);
с. Кириллово (ул. Новые дома).
Каменский район:
с. Ахматовка (ул. Центральная, Ивановка);
с. Покровская Арчада (ул. Трудовая, Заречная, Драгунова, Луговая, Центральная, Первомайская);
г. Каменка (ул. Лермонтова, Фрунзе, Красная, Красный тупик, Садовая, Чернышевского, Ворошилова, Суворова, Белинская, Чкалова).
Камешкирский район:
с. Старый Чирчим (ул. Солнечная).
Колышлейский район:
с. Сумы (ул. Заречная);
с. Луговое (ул. Луговая);
д. Надеждино (ул. Степная);
с. Телегино (ул. Центральная, Садовая, Школьная, Новая, Полевая, Школьная, Огородная).
Кузнецкий район:
с. Поселки (ул. Мира, 1 Первомайский пр-д, 2 Первомайский пр-д, ул. Молодежная, ул. Первомайская, Первомайский пер, ул. Цветочная, ул. 50 лет Победы, ул. Трудовая, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Луговая);
с. Тихменево (ул. Центральная);
п. Верхозим (ул. Власова, ул. Кооперативная, ул. Песчаная);
Лопатинский район:
с. Суляевка (ул. Центральная);
с. Вехово (ул. Центральная).
Малосердобинский район:
с. Малая Сердоба (ул. Свердлова, ул. Советская).
Наровчатский район:
с. Шиловка (ул. Хуторская, Новая, Старая Шиловка);
с. Суркино (ул. Черябкина, Пролетарская);
с. Телешовка (ул. Октябрьская, Комсомольская, Молодежная, Первомайская, Заречная);
с. Паны (ул. Гагарина, Лесная, Комарова, Роща, Зеленая).
Нижнеломовский район:
г. Н-Ломов (ул. Сергеева, Московская, К-Маркса, Луначарского, трасса М-5, пер. Коммунальный, тер. ДНО Сад. товарищество №1);
с. М.Выселки (ул. Центральная, Апраксино, Горочка, Зеленая);
с. Норовка (ул. Заречная, Монастырская);
с. Майоровка (ул. Майоровка);
с. Колычево (ул. Ч-Пятина);
с. Овчарное (ул. Кремщина);
с. Ива (ул. Кутузовка, Н-Деревня);
с. Вирга (ул. Центральная, Дворянская);
с. П-Слобода (ул. Заовражжная, Гусевка);
с. Н-Михайловка (ул. Н-Михайловка);
с. Дубки (ул. Дубки, Заводская);
с. Голицыно (ул. Ленина, Новая, Садовая);
с. Б-Мичкас (ул. Верхняя, Коммуна);
с. Лещиново (ул. Криуша, Городок, Поповка).
Никольский район:
с. Маис (ул. Первомайская, ул. Центральная);
г. Никольск (ул. Володарского, ул. Л. Толстого, ул. Набережная).
Пачелмский район:
р.п. Пачелма (ул Чехова, Комсомольская);
п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Шоссейная).
Сосновоборский район:
с. Нижний Мывал (ул. Центральная).
Тамалинский район:
р.п. Тамала (ул. Цветочная, ул. Солнечная, ул. Советская, пер. Колхозный);
с. Березовка (ул. Советская, ул. Крючовка, ул. Молодежная, ул. Бугровка, ул. Митрохановка, ул. Новинки, ул. Садовая);
с. Агринка (ул. Бугровка, ул. Центральная);
Пензенский район:
с. Варыпаево (ул. Голодяевка, ул. Бутырки, ул. Поповка, ул. Лихачевка, ул. Елшанка, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Зеленая).
Сердобский район:
г. Сердобск (ул. Куйбышева 1-49, 2-38; ул. Ленина 1-25, 4-46; ул. Комсомольская 54-96, 21-75; ул. Чайковского 37-93, 32-74; ул. Пензенская 38-84, 43-77; ул. Саратовская 31-75, 44-84);
с. Долгоруково (ул. Куган).
Шемышейский район:
с. Руская Норка (ул. Шведская, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Колхозная, ул. Луговая, ул. Нижняя, ул. Советская, ул. Новая).
8 июня с 9:00 до 17:00
Башмаковский район:
с.Высокое (ул. Заречная, Мира, Новая, Садовая);
с. Куземкино (ул. Школьная, Юбилейная, Центральная).
Белинский район:
с. Шарово (ул. Заводская, Молодежная, Заводская);
с. Пушанино (ул. Школьная, Пригородная, Центральная);
с. Шелалейка (ул. Шипиловка).
Бессоновский район:
с. Грабово (ул. Юбилейная, ул. Терешковой, ул. Полевая, ул. Кирпичная);
с. Вазерки (ул. Новая, ул. Басулина, ул. Ера, ул. Андроновка, ул. Вишневка);
с. Трофимовка;
с. Степановка.
Вадинский район:
с. Вадинск (ул. Дорожная, Ярморочная, Базарная).
Городищенский район:
с. Канаевка (ул. Железнодорожная, пер. Колхозный, ул. Пензенская);
с. Уранка (ул. Калинина, ул. Красноармейская, ул. Ленинская).
Земетчинский район:
с. Гоголь-Бор (ул. Лесная, Молодежная, Первомайская, Школьная);
с. Выша (ул. Набережная, Лесная);
с. Чернышово (ул. Центральная);
с. Русская Поляна (ул. Нагорная);
с. Кириллово (ул. Новые дома);
с. Вяземка (ул. Ленина, Мичурина, Кирова, Куйбышева, Низовка, Сосновка, Школьная);
р.п. Земетчино (ул. Гоголя, Кирова, Ленина, Лермонтова, Лесная, Луначарского, М.Горького, Молодежная, Набережная, Некрасова, Новобережная, Октябрьская, Островского, Пензенская, ул. Пер. Луначарского, ул. Пер. Молодежный, ул. Пер. Набережный, ул. Пл. Победы, Почтовая, Рабочая, Рензяева, Серегина, Смирнова, Тихая, Чкалова).
Каменский район:
с. Ахматовка (ул. Центральная, Ивановка);
с. Покровская Арчада (ул. Трудовая, Заречная, Драгунова, Луговая, Центральная, Первомайская);
г. Каменка (ул. Заводская, Партизанская, Индустриальная, Строительная, Чернышевского, Ворошилова, Суворова, Белинская, Чкалова).
Камешкирский район:
с. Старый Чирчим (ул. Центральная).
Кузнецкий район:
с. Поселки (ул. Мира, 1 Первомайский пр-д, 2Первомайский пр-д, ул. Молодежная, ул. Первомайская, Первомайский пер, ул. Цветочная, ул. 50 лет Победы, ул. Трудовая, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Луговая);
с. Тихменево (ул. Центральная);
п. Верхозим (ул. Власова, ул. Кооперативная, ул. Песчаная);
Лопатинский район:
с. Суляевка (КФХ Садко).
Малосердобинский район:
с. Малая Сердоба (ул. Пугачева).
Наровчатский район:
с. Наровчат (ул. Гришаева, Лермонтова, Партизанская, Заречная, Советская, Калинина);
с. Казенчик (ул. Лесная);
с. Б. Кавендра (ул. Ветеранов).
Неверкинский район:
с. Каменный Овраг (ул. Центральная, ул. Колхозная).
Нижнеломовский район:
с. Голицыно (ул. Пролетарская);
с. Кривошеевка (ул. Тургенева, Шолохова, Пушкина);
с. Ива (ул. Н-Деревня);
с. Засечное (ул. Тюгаевка, Суриновка).
Никольский район:
с. Маис (ул. Нагорная, ул. Советская, ул. Центральная).
Пачелмский район:
р.п. Пачелма (ул Чехова, Комсомольская);
п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Шоссейная).
Сосновоборский район:
п. Сосновоборск (ул. Сосновая).
Тамалинский район:
р.п. Тамала (ул. Цветочная, ул. Солнечная, ул. Советская, пер. Колхозный);
с. Березовка (ул. Советская, ул. Крючовка, ул. Молодежная, ул. Бугровка, ул. Митрохановка, ул. Новинки, ул. Садовая);
с. Агринка (ул. Бугровка, ул. Центральная).
Пензенский район:
с. Сп.Александровка (ул. Нагорная).
Спасский район:
с. Устье (ул. Хохлова).
Шемышейский район:
с. Руская Норка (ул. Шведская, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Колхозная, ул. Луговая, ул. Нижняя, ул. Советская, ул. Новая);
с. Старая Яксарка (ул. Береговая, ул. Советская).
9 июня с 9:00 до 17:00
Башмаковский район:
с.Высокое (ул. Заречная, Мира, Новая, Садовая);
с. Куземкино (ул. Школьная, Юбилейная, Центральная).
Белинский район:
с. Кашуровка (ул. Луговая, Полевая);
с. Поим (ул. Московская, Советская);
с. Свищевка (ул. Тихоновская, Луговая, Лермонтовская, Ивановская, Приовражная).
Бессоновский район:
с. Вазерки (ул. Любятчики, переулок Луговой, ул Елшанка, ул. Совхозная).
с. Пыркино;
с. Проказна.
Вадинский район:
с. Каргалей (ул. Овражная).
Городищенский район:
с. Канаевка (ул. Заречная, ул. Пристанционная, ул. Садовая, пер. Садовый);
д. Тумалейка (ул. Лесная);
с. Средняя Елюзань (ул. Лесная, ул. 1-я Лесная, ул. 2-я Лесная).
Земетчинский район:
с. Гоголь-Бор (ул. Лесная, Молодежная, Первомайская, Школьная);
с. Выша (ул. Набережная, Лесная);
с. Чернышово (ул. Центральная);
с. Русская Поляна (ул. Нагорная);
с. Кириллово (ул. Новые дома).
Каменский район:
с. Владыкино (ул. Касьяновка, Молодежная, Советская, Центральная, Красавка, Низовка, Малая Булановка, Большая Булановка, Гробиловка, Садок, Овчарка, Пятиговка);
г. Каменка (ул. Кольцова, Леонова, Пушкина, Ново-Западная, Тупиковая, Л. Толстого, Кузнечная, Радищева, Литейная, Чехова, Пионерская, Кирова, О. Кошевого, Партизанская, Заводская, Индустриальная, Строительная, Шевченко, Замойского, Степной проезд, Титова, Гагарина, Коллективная, Песчаный проезд, Коммунистическая, Чкалова, Суворова, Дзержинского, Рабочий проезд, Полевой проезд, М. Горького).
Камешкирский район:
с. Старый Чирчим (ул. Центральная).
Колышлейский район:
с. Телегино (ул. Электрическая, ул. Рабочая, ул. Больничная, ул. Молодежная, ул. Почтовая, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Школьная (МОУ СОШ).
Кузнецкий район:
с. Поселки (ул. Мира, 1 Первомайский пр-д, 2Первомайский пр-д, ул. Молодежная, ул. Первомайская, Первомайский пер, ул. Цветочная, ул. 50 лет Победы, ул. Трудовая, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Луговая);
с. Тихменево (ул. Центральная);
п. Верхозим (ул. Власова, ул. Кооперативная, ул. Песчаная);
Лопатинский район:
с. Малая Багреевка (ул. Лесная);
с. Колбинка (ул. Песчанная, ул. Мостовая, ул. Сиреневая).
Малосердобинский район:
с. Топлое (ул. Зажигина, ул. Молодежная, ул. Мира).
Наровчатский район:
с. Вьюнки (ул. Нагорная, Молодежная).
Неверкинский район:
с. Бикмосеевка (ул. Центральная, ул. Зеленая).
Нижнеломовский район:
c. Овчарное (ул. Щемиловка).
Никольский район:
с. Серман (ул. Мокшанская);
г. Никольск (ул. 8 Марта, ул. Добролюбова, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Матросова, ул. Некрасова, ул. Секнина, ул. Степная, ул. Суворова, ул. Тургенева, ул. Чехова).
Пачелмский район:
р.п. Пачелма (ул Чехова, Комсомольская);
п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Шоссейная).
Сердобский район:
с. Мещерское (ул. Вяземского).
Сосновоборский район:
с. Сосновка (ул. Горная).
Тамалинский район:
с. Агринка (ул. Бугровка, ул. Центральная).
Пензенский район:
с. Варыпаево (ул. Голодяевка, ул. Бутырки, ул. Поповка, ул. Лихачевка, ул. Елшанка, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Советская, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Зеленая).
Спасский район:
с. Белоозерки (ул. Мира).
Шемышейский район:
с. Руская Норка (ул. Шведская, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Колхозная, ул. Луговая, ул. Нижняя, ул. Советская, ул. Новая).
10 июня с 09:00 до 17:00
Башмаковский район:
с. Высокое (ул. Заречная, Мира, Новая, Садовая);
с. Куземкино (ул. Школьная, Юбилейная, Центральная).
Белинский район:
с. Кашуровка (ул. Луговая, Полевая);
с. Поим (ул. Московская, Советская);
с. Свищевка (ул. Тихоновская, Луговая, Лермонтовская, Ивановская, Приовражная).
Вадинский район:
с. Бутырки (ул. Выселки);
с. Вадинск (ул. Береговая, Заречная, Зеленая, Полевая, Ветровка);
с. Каргалей (ул. Центральная).
Городищенский район:
с. Архангельское (ул. Ленина, ул. Набережная);
с. Трескино (ул. Советская);
с. Средняя Елюзань (ул. Г. Камала, ул. Западная, ул. Престижная);
с. Средняя Елюзань (ул. 50 лет Победы, ул. Адикаева, ул. Белая, ул. Бригадная, ул. Вишневая, ул. Возвышенная, ул. Восточная, ул. Г. Такташа, ул. Г. Тукая, ул. Желтый Яр, ул. Заводская, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Калинина, ул. 1 Комсомольская, ул. 2 Комсомольская, ул. Трудовая, ул. Аптечная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Коммунальная, ул. Складская, ул. Советская, ул. Совхозная, ул. 1 Школьня, ул. 2 Школьная, ул. Вахитова, ул. Заводская, ул. Лермонтова, ул. М. Гафури, ул. Мостовая, ул. Нижняя, ул. Новобольничная, ул. Офицерская, ул. Первомайская, ул. Престижная, ул. П-Бахтеева, ул. Радищева, ул. Северная).
Земетчинский район:
р.п. Земетчино (ул. Жемчужная, Красная, ул. Пр.Строителей, Пионерская, Светлая, Северная, Серегина, Смирнова, Специалистов, Спортивная, Строителей 1-й проезд, Строителей 2-й проезд, Строительная, Тихая, Юбилейная, Дунаева, Коммунальная, Лермонтова, ул. Проезд Отормский, Советская);
с. 10 Октябрь (ул. Лесная);
с. Красное Знамя (ул. Октябрьская);
с. Старая Поляна (ул. Юбилейная);
с. Красная Звезда (ул. Лесная);
с. Лебедянка (ул. Луговая);
с. Салтыково (ул. Гагарина);
с. Гоголь-Бор (ул. Лесная, Молодежная, Первомайская, Школьная);
с. Выша (ул. Набережная, Лесная);
с. Чернышово (ул. Центральная);
с. Русская Поляна (ул. Нагорная);
с. Кириллово (ул. Новые дома).
Каменский район:
с. Кочетовка (ул. Центральная, Совхозная, Максутова, Садовая, Мыльникова, Вольная);
г. Каменка (ул. Советская, Кооперативная, Первомайская, Бакунина, Школьная, Чернышевского, Ворошилова, Суворова, Белинская, Чкалова).
Камешкирский район:
с. Старый Чирчим (ул. Западная, ул. Молодежная, пер. Зеленый тупик, ул. Садовая).
Колышлейский район:
с. Телегино (ул. Заводская).
Кузнецкий район:
с. Поселки (ул. Мира, 1 Первомайский пр-д, 2Первомайский пр-д, ул. Молодежная, ул. Первомайская, Первомайский пер, ул. Цветочная, ул. 50 лет Победы, ул. Трудовая, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Луговая);
с. Тихменево (ул. Центральная);
п. Верхозим (ул. Власова, ул. Кооперативная, ул. Песчаная);
Лопатинский район:
с. Берлик (ул. Садовая);
с. Вехово (ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Встречная).
Наровчатский район:
с. Телешовка (ул. Молодежная, Телешовская, Октябрьская, Первомайская, Комсомольская);
с. Наровчат (ул. М.Горького, К.Маркса, Комсомольская, Дружинина, Интернациональная).
Неверкинский район:
с. Карновар (ул. Мостовая, ул. Колхозная, ул. Новая);
с. Мансуровка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Речная, ул. Колхозная, ул. Школьная).
Нижнеломовский район:
родник Салолейка (родник Салолейка);
г. Нижний Ломов (ул. Садовая);
с. Б-Мичкас (ул. Верхняя, Садовая).
Никольский район:
с. Нижний Шкафт (ул. Набережная, ул. Покровская, ул. Садовая, ул. Базарная);
г. Никольск (ул. Ст. Разина, ул. Котовского, ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул. Пугачевская, ул. Свободы, ул. Ульяновская).
Сосновоборский район:
с. Вязовка (ул. Новая).
Пачелмский район:
р.п. Пачелма (ул. Чехова, Комсомольская);
п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Шоссейная).
Спасский район:
с. Липлейка (ул. Качкаровка, Новая).
Тамалинский район:
с. Агринка (ул. Бугровка, ул. Центральная).
Шемышейский район:
с. Старая Яксарка (ул.Нагорная).
11 июня с 09:00 до 16:00
Башмаковский район:
с. Высокое (ул. Заречная, Мира, Новая, Садовая);
с. Куземкино (ул. Школьная, Юбилейная, Центральная).
Белинский район:
с. Кашуровка (ул. Луговая, Полевая);
с. Свищевка (ул. Тихоновская, Луговая, Лермонтовская, Ивановская, Приовражная);
с. Ольшанка (ул. Центральная).
Вадинский район:
с. Поливаново (ул. Советская);
с. Свищево (ул. Дорожная);
с. Ртищево (ул. Заречная);
с. Вадинск (ул. Новая Ленинская, Жидкова, Набережная, Октябрьская, Молодежная, Заглядовка, Новые Выселки).
Городищенский район:
с. Архангельское (ул. Школьная);
с. Трескино (ул. Советская);
с. Средняя Елюзань (ул. Молодежная, ул. Молодежная 2-я, ул. Придорожная 1-я, ул. Придорожная 2-я, ул. Совхозная, ул. Учительская).
Земетчинский район:
с. Гоголь-Бор (ул. Лесная, Молодежная, Первомайская, Школьная);
с. Выша (ул. Набережная, Лесная);
с. Чернышово (ул. Центральная);
с. Русская Поляна (ул. Нагорная);
с. Кириллово (ул. Новые дома).
Каменский район:
с. Головинщино (ул. Центральная, Трудовая, Октябрьская, Пугачева, Советская, Школьная, Коллективная, Чернышевского, 1-я Набережная);
с. Низовка (ул. Центральная, Кучки, Луговая);
с. Андреевка (ул. Центральная, Речная);
г. Каменка (ул. Советская 79 – 87, Набережная, Советский переулок, Ломоносова, Мира).
Камешкирский район:
с. Старый Чирчим (ул. Солнечная, ул. Центральная);
с. Новый Чирчим (ул. Кострицина, ул. Леванская, ул. Ломухина).
Колышлейский район:
с. Телегино (Рыбхоз, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Школьная).
Кузнецкий район:
с. Поселки (ул. Мира, 1 Первомайский пр-д, 2Первомайский пр-д, ул. Молодежная, ул. Первомайская, Первомайский пер, ул. Цветочная, ул. 50 лет Победы, ул. Трудовая, ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Луговая);
с. Тихменево (ул. Центральная);
п. Верхозим (ул. Власова, ул. Кооперативная, ул. Песчаная).
Лопатинский район:
с. Луначарское (ОАО Агросервис).
Малосердобинский район:
с. Малая Сердоба (ул. Комсомольская).
Наровчатский район:
с. Б. Кавендра (ул. Советская, Молодежная, Федонькина, Красная, Ветеранов).
Неверкинский район:
с. Сулеймановка (ул. Молодежная, ул. Новая).
Нижнеломовский район:
г. Н-Ломов (ул. Кирова, Калинина, Садовая, Сергеева, Смирнова, Лескова, Есенина, Комарова, Гагарина, Луначарского, Р-Люксембург, Октябрьская, Монастырская, С-Мурава, Винникова, Володарского, Московская, Ленина, Пионерская, пер.Смирнова, Привалова, Тархова, Шоссейная, Валовая, Восточная, К-Либкнехта);
с. Сорокино (ул. Ленина);
с. В-Ломов (ул. Н-Посад, Южная, Техниловка, Пушкари);
с. Лещиново (ул. Лещиново);
с. Первознаменка (ул. Комарова).
Никольский район:
с. Кочетовка (ул. Лесная);
с. Кенчурка (ул. Лесная).
Сердобский район:
с. Мещерское (ул. Молодежная).
Сосновоборский район:
с. Русский Качим (ул. Заречная, ул. Центральная).
Тамалинский район:
с. Агринка (ул. Бугровка, ул. Центральная).
Пензенский район:
с. Сп. Александровка (ул. Нагорная).
Шемышейский район:
с. Демкино;
с. Янго-Пря.
Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства. Телефон контакт-центра ПАО «Россети» - 8 800 220 0 220.