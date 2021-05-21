На федеральной дороге «Тамбов — Пенза» временно ограничат движение

На участке протяженностью 11 километров федеральной автодороги «Тамбов — Пенза» два дня будет действовать временное ограничение движения.

К таким мерам пришли в связи с проведением Чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе 17 и 18 июня текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Поволжского управления автодорог. Данная мера коснется всех видов транспорта.

ФКУ «Поволжуправтодор» просит водителей быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения, планировать поездки по маршруту с учетом временных ограничений.