На федеральной дороге «Тамбов — Пенза» временно ограничат движение

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К таким мерам пришли в связи с проведением Чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе 17 и 18 июня текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Поволжского управления автодорог. Данная мера коснется всех видов транспорта.
ФКУ «Поволжуправтодор» просит водителей быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения, планировать поездки по маршруту с учетом временных ограничений.