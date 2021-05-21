В «ТНС энерго Пенза» стартовала новая акция для клиентов

У гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона «ТНС энерго Пенза» стартует акция для клиентов.

Участниками акции «Каждому клиенту – Личный кабинет» (18+) могут стать физические лица – клиенты компании, которые подключили «Личный кабинет» и оплатили с его помощью электроэнергию с 15 мая по 30 июня 2021 года.

Победители получат в подарок сертификаты на покупку электронной и бытовой техники в гипермаркете и другие призы. Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно несколькими способами:

- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив на свое мобильное устройство приложение «ТНС энерго» (6+);

- обратившись к специалистам любого центра обслуживания клиентов.

Стоит отметить, что «Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам «ТНС энерго Пенза», не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплатить счета, передать показания приборов учета, просмотреть историю переданных показаний и совершенных платежей, а также получить консультации по вопросам энергоснабжения.

С положением об акции «Каждому клиенту - Личный кабинет» можно ознакомиться на официальном сайте компании по ссылке. Подведение итогов и вручение подарков победителям состоится в июле 2021 года.