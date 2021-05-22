Как прошел первый день Jazz May в Пензе

Традиционно праздник музыки начался с выступлений артистов на открытой сцене, на газоне перед которой собрались любители джаза.

«Я жду Jazz May буквально каждый год, потому что обычно я участвовала в нем как музыкант или организатор, поэтому для меня это такое же важное время года, как Новый год. Очень обидно было в прошлом году, когда фестиваль отменился: мы его очень активно готовили и он должен был быть незабываемым. Но юбилейный десятый праздник состоялся в этом году, я уже, правда, пришла сюда как зритель. Мне все очень нравится. В пятницу все еще только расходится, самая жара начинается во второй и третий день, но в ККЗ уже сегодня можно будет увидеть очень крутой концерт», - рассказала жительница Пензы Юлия.

Она добавила, что вечернее выступление примечательно тем, что хедлайнеры фестиваля в этом году находятся в России по чистой случайности, поэтому зрителям Jazz May 2021 повезло с возможностью увидеть джаз-звезд мировой величины.

«Я родом из Ростова, но живу в Нью-Йорке. Из-за пандемии я пока нахожусь в России. Сегодня я выступаю с музыкантами лейбла Rainy Days: Сашей Машиным, Макаром Новиковым и с приглашенным гостем из Кубы Карлосом Энрике Эччаварриа. В Jazz May я принимаю участие в первый раз. Многие мне говорили, что это очень семейное мероприятие, к тому же всегда здорово увидеться на сцене со своими коллегами и поиграть для новой публики. Думаю, что будет очень весело», - поделилась вокалистка всемирно известной группы Snarky Puppy Алина Енгибарян.

Большой концерт в ККЗ «Пенза» стартовал в 19 часов с выступления пензенского коллектива «Экспресс-бэнд». Как отметил гитарист группы Артем, из их коллектива не обходится ни один Jazz May.

«Каждый фестиваль проходит при участии «Экспресс-бэнда». Мы играли и на открытой площадке, когда-то играли в старой филармонии, а теперь в ККЗ. В прошлом году Jazz May отменился, мы, конечно, немного огорчились, но восприняли как должное, потому что прошлой весной быть иначе просто не могло. Хорошо, что он все-таки состоялся в этом году и я думаю, что теперь уже ничего не помешает нам все насладиться джазом», - добавил он.

Выступление продолжили самый востребованный джазовый барабанщик России Саша Машин, контрабасист Макар Новиков феноменальный пианист из Санкт-Петербурга Евгений Пономарев и победитель проекта «Большой джаз» на канале «Культура» Дмитрий Мосьпан. Также пензенцы смогли насладиться игрой станут выдающегося американского пианиста Бенито Гонзалес и виртуозного кубинского саксофониста Карлоса Энрике Эччаварриа.