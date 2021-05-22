print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +18
    [weatherType] => облачно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
+18 оС
0:32
22.05.2021г.
Как прошел первый день Jazz May в Пензе

Как прошел первый день Jazz May в Пензе

Пт, 21.05.21 23:33
Просмотров: 315

21 мая в Пензе стартовал трехдневный международный фестиваль Jazz May 2021, который собрал музыкантов исполнителей из России, Кубы и США.

Традиционно праздник музыки начался с выступлений артистов на открытой сцене, на газоне перед которой собрались любители джаза.

«Я жду Jazz May буквально каждый год, потому что обычно я участвовала в нем как музыкант или организатор, поэтому для меня это такое же важное время года, как Новый год. Очень обидно было в прошлом году, когда фестиваль отменился: мы его очень активно готовили и он должен был быть незабываемым. Но юбилейный десятый праздник состоялся в этом году, я уже, правда, пришла сюда как зритель. Мне все очень нравится. В пятницу все еще только расходится, самая жара начинается во второй и третий день, но в ККЗ уже сегодня можно будет увидеть очень крутой концерт», - рассказала жительница Пензы Юлия.

Она добавила, что вечернее выступление примечательно тем, что хедлайнеры фестиваля в этом году находятся в России по чистой случайности, поэтому зрителям Jazz May 2021 повезло с возможностью увидеть джаз-звезд мировой величины.

«Я родом из Ростова, но живу в Нью-Йорке. Из-за пандемии я пока нахожусь в России. Сегодня я выступаю с музыкантами лейбла Rainy Days: Сашей Машиным, Макаром Новиковым и с приглашенным гостем из Кубы Карлосом Энрике Эччаварриа. В Jazz May я принимаю участие в первый раз. Многие мне говорили, что это очень семейное мероприятие, к тому же всегда здорово увидеться на сцене со своими коллегами и поиграть для новой публики. Думаю, что будет очень весело», - поделилась вокалистка всемирно известной группы Snarky Puppy Алина Енгибарян.

Большой концерт в ККЗ «Пенза» стартовал в 19 часов с выступления пензенского коллектива «Экспресс-бэнд». Как отметил гитарист группы Артем, из их коллектива не обходится ни один Jazz May.

«Каждый фестиваль проходит при участии «Экспресс-бэнда». Мы играли и на открытой площадке, когда-то играли в старой филармонии, а теперь в ККЗ. В прошлом году Jazz May отменился, мы, конечно, немного огорчились, но восприняли как должное, потому что прошлой весной быть иначе просто не могло. Хорошо, что он все-таки состоялся в этом году и я думаю, что теперь уже ничего не помешает нам все насладиться джазом», - добавил он.

 

Выступление продолжили самый востребованный джазовый барабанщик России Саша Машин, контрабасист Макар Новиков феноменальный пианист из Санкт-Петербурга Евгений Пономарев и победитель проекта «Большой джаз» на канале «Культура» Дмитрий Мосьпан. Также пензенцы смогли насладиться игрой станут выдающегося американского пианиста Бенито Гонзалес и виртуозного кубинского саксофониста Карлоса Энрике Эччаварриа.

 

 

Читайте также:
В Пензенскую область прибыла большая делегация из комитета Совета Федерации
21:40
На федеральной дороге «Тамбов — Пенза» временно ограничат движение
17:59
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»
20.05.2021 14:09
«Детеныш-убийца». Юридические этапы рождения монстра
20.05.2021 13:12
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
«Не люблю равнодушных людей» — Диляра Вагапова, группа «Мураками»
20.05.2021 14:09
«Детеныш-убийца». Юридические этапы рождения монстра
20.05.2021 13:12
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс