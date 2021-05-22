В школах Пензенской области 22 мая – Последний звонок

В Пензенской области 22 мая пройдут школьные линейки в честь Последнего звонка. В этот день 11-классники прощаются со своим учебным заведениям и уходят на сдачу экзаменов. Они благодарят педагогов и получают от своих наставников слова напутствия. Последней эта линейка будет и для части 9-классников – тех, кто решил поступать в средние специальные учебные заведения.

С особыми словами к выпускникам в этот день обратился врио министра образования Александр Воронков.

«Поздравляю вас с окончанием учебного года. Сегодня для вас прозвучит последний школьный звонок. И это немного грустно, ведь вы прощаетесь со школой, школьными друзьями, шумными переменами и, конечно, учителями, которые все годы школьной жизни помогали вам стать настоящими гражданами нашей великой страны, открывали для вас мир знаний.

Но последний звонок – это и сигнал, что впереди вас ждет много нового: новые друзья, встречи, события и достижения», - отметил он.

Врио министра подчеркнул, что период сдачи экзаменов труден, но полученные в школе знания помогут «достойно пройти этот этап и поступить в выбранный колледж или вуз».

«Дорогие ребята! От всей души желаю вам здоровья, счастья, достижения поставленных целей и верных друзей. Удачи!» - подчеркнул он.