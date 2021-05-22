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22.05.2021г.
В школах Пензенской области 22 мая – Последний звонок

В школах Пензенской области 22 мая – Последний звонок

Сб, 22.05.21 09:28
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В Пензенской области 22 мая пройдут школьные линейки в честь Последнего звонка. В этот день 11-классники прощаются со своим учебным заведениям и уходят на сдачу экзаменов. Они благодарят педагогов и получают от своих наставников слова напутствия. Последней эта линейка будет и для части 9-классников – тех, кто решил поступать в средние специальные учебные заведения.

С особыми словами к выпускникам в этот день обратился врио министра образования Александр Воронков.

«Поздравляю вас с окончанием учебного года. Сегодня для вас прозвучит последний школьный звонок. И это немного грустно, ведь вы прощаетесь со школой, школьными друзьями, шумными переменами и, конечно, учителями, которые все годы школьной жизни помогали вам стать настоящими гражданами нашей великой страны, открывали для вас мир знаний.

Но последний звонок – это и сигнал, что впереди вас ждет много нового: новые друзья, встречи, события и достижения», - отметил он.

Врио министра подчеркнул, что период сдачи экзаменов труден, но полученные в школе знания помогут «достойно пройти этот этап и поступить в выбранный колледж или вуз».

«Дорогие ребята! От всей души желаю вам здоровья, счастья, достижения поставленных целей и верных друзей. Удачи!» - подчеркнул он.

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20.05.2021 13:12
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17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
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20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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