Пензячка попросила обустроить тротуар у школы №18

Жительница Пензы в аккаунте Олега Мельниченко оставила жалобу на отсутствие тротуара у школы №18. На нее отреагировали в администрации города.

«Обратите, пожалуйста, внимание на тротуар (которого нет) у школы №18. Дети и родители ходят по проезжей части. Дорога ведет к двум детсадам и школе. Из всех инстанций ответ один: «Знаки ПДД есть, денег нет!» Правила ПДД никто не соблюдает», - написала она.

В администрации сообщили, что участок осмотрел департамент ЖКХ.

«Обследован данный участок на предмет устройства тротуара от улицы Циолковского до территории школы №18. По результатам будет подготовлена сметная документация на строительство тротуара с целью включения в план работ на 2022 год», - отметили в мэрии.