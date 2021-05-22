Говорит Jazz May. Евгений Петрушанский и лейбл «Rainy Days»

«Пенза-Пресс» начинает серию материалов, посвящённых главному городскому культурному событию этой весны — музыкальному фестивалю Jazz May Penza (0+), который проходит в нашем городе с 21 по 23 мая. Ближайшие три дня мы будем разговаривать с его участниками, чтобы заразиться от них лихорадкой джаза, открыть для себя что-то новое и взглянуть на привычные вещи под другим углом.

Наш первый собеседник — фотограф из Санкт-Петербурга Евгений Петрушанский, который в 2017 году вместе с группой энтузиастов создал лейбл «Rainy Days», чтобы поддерживать независимых джазовых музыкантов. Сейчас на их счету - несколько топовых релизов, приличный пул артистов, свой джаз-фестиваль и желание не останавливаться на достигнутом. Нам Евгений рассказал о шоукейсе лебла в Пензе, плюсах пандемии и планах на ближайшее будущее.

О том, что такое шоукейс и кого привез в Пензу лейбл «Rainy Days»

Шоукейс — это выставочный презентационный проект, который обычно как раз на фестивалях или каких-то профильных ярмарках в любой сфере представляет участников определённого коллектива. В данном случае — музыкантов нашего лейбла. Мы представим несколько коллективов и музыку с разных альбомов, будет составлено такое поппури.

У нас будут приглашённые артисты. Это Бенито Гонзалес и Алина Енгибарян из Америки. Остальные артисты - из России. Это, в первую очередь, Саша Машин и Макар Новиков — одни из ключевых музыкантов на российской джазовой сцене, наиболее яркие её представители и люди, которые очень много сделали для лейбла, участвовали практически с самого начала в его деятельности.

Также будет представлена музыка квартета Жени Пономарёва, одного из ключевых петербургских музыкантов. Будут молодые исполнители в лице Михаила Марышева — представителя молодой джазовой сцены Петербурга и Москвы, Карлоса Эчаварриа, который будет играть с Алиной Енгибарян и в квинтете Макара Новикова. Можно сказать, что он московский музыкант, хотя родом с Кубы. Также будет Дмитрий Мосьпан — глыба московской и российской джазовых сцен.

О создании «Rainy Days»

Джазовый лейбл мы создали абсолютно спонтанно. Несколько единомышленников, в числе которых был я, думали, каким образом можно поддержать музыкантов. Изначально не было речи именно про джазовых исполнителей. Была такая авантюрная идея сделать какой-то лейбл и что-то выпускать. Мы решили остановиться на джазовой музыке, потому что это достаточно нишевая сфера и не так активно представлена в России по сравнению с Европой и, в первую очередь, Америкой, где это одно из основных независимых и коммерчески успешных музыкальных направлений. При этом в России, когда мы создавали лейбл, это было развивающимся направлением, которым профильно занималось небольшое количество организаций, в основном те, кто исторически участвовал в развитии джазовой музыки в России.

Мы очень быстро поняли, что просто на любительском уровне это, к сожалению, долго не проживёт, поэтому решили углубиться в изучение вопросов организации работы лейбла и его развития в контексте индустрии не только российской, но европейской и мировой. За пару лет мы обросли огромным количеством информации, которую приходилось усваивать одновременно с нашими работами, которые к музыке не имеют отношения.

В итоге из любительской идеи за 4 года это превратилось в действительно большое дело. Но мы до сих пор относимся к нему одновременно и серьёзно, и с какой-то лёгкостью, чтобы это не превращалось в рутину.

О возможности заработать

Изначально никакой цели зарабатывать и создавать из этого бизнес не было, и до сих пор в общем-то нет. В силу того, что это нишевая музыкальная индустрия в России. Она сильно уступает поп-, рок- и любым другим жанрам. Уступает даже какой-то авторской, независимой музыке, которая популярна среди очень ограниченного количества людей.

Сейчас мы вынуждены балансировать, стараться не растратиться, имея определённый бюджет, который состоит из личных средств. Пытаемся увеличивать наши ресурсы и формы деятельности для развития лейбла, стараясь при этом находить возможности возвращать эти деньги посредством продаж какой-то сопроводительной продукции: винила, дисков. Цифровые продажи, естественно, в сравнении с поп-музыкой ничтожны, и мы не рассчитываем в ближайшей перспективе на то, что стриминги нам будут приносить миллионы и смогут окупать наши затраты на производство альбомов, но динамика положительная по сравнению с тем, что было в первые два года, есть. По крайней мере, мы можем прогнозировать уже, сколько сможем вернуть средств за то или иное действие.

О причинах отставания российской джазовой индустрии от западной

В Америке культурно, исторически джазовая музыка развивалась по сравнению с тем, как это было в России, длительное время и в гораздо больших объёмах. Можем, условно назвать 80 лет, из которых 50-60 — наше отставание. При этом культурно у нас всегда была другая музыка в приоритете. И артисты традиционно исполняли другую музыку. Но сейчас очень много музыкантов направляют свой интерес как раз в сторону джаза, многие изучают его. Просто джазовая музыка никогда не была национально и культурно приоритетной в России. Ничего плохого или негативного нет в том, что российская джазовая сцена сильно менее развита, менее представлена в той же Европе и мире.

Чем больше со временем будет появляться каких-то культурных организаций, институций, которые не просто поддерживают джаз, но занимаются этим направлением, тем больше будет расти и уровень развития. Например, лейбл «Rainy Days» развивает российскую джазовую музыку в направлении западного слушателя. Наша задача — представить для российских слушателей более широкую картину джаза, а западным - показать, что в России огромное количество выдающихся музыкантов, которые не просто могут копировать или играть так же или то же, что играют на западе или в мире, но могут сочинять и создавать свою музыку, которая не уступает современному уровню джазовой традиции Нью-Йорка, Лондона, Парижа.

О пандемии

К счастью, пандемия стала для нас удобной возможностью остановиться, выдохнуть, поставить всё на паузу, потому что был риск, что мы увеличим обороты нашей деятельности и не сможем с ней справиться в силу того, что команда у нас небольшая, все занимаются этим в свободное время от основных работ. Она помогла пересчитать свои ресурсы — не только финансовые, но и умственные, и энергетические. И чуть-чуть реструктурировать наш подход к делу.

О концертах в онлайн-формате

Мы вынуждены были сделать в самом начале пандемии один концерт онлайн чтобы заменить запланированное мероприятие, которое сорвалось из-за ограничений. Потом мы вернулись к этому формату только осенью, когда нас поддержал Гёте Институт и мы вместе с ним, с нашими партнёрами из Александрийского театра и Берлина — лейблом «XJAZZ» сделали онлайн-фестиваль в лёгком формате, проверили, как это происходит. Вышло достаточно успешно: два дня фестиваля посмотрели примерно 100 тыс. человек. Были короткие выступления наших и немецких коллективов. Выглядело это симпатично, достаточно профессионально, может быть, чуть-чуть сумбурно, потому что к такому формату ещё не все привыкли, но было вполне удобно и классно.

О фестивале «Rainy Days» 2021

Фестиваль, который мы планируем каждый год делать, зависит исключительно от наших планов с записями альбомов, потому что на него приглашаются обычно те артисты, которые записывают у нас музыку. Мы не планируем просто в слепую кого-то привозить ради того, чтобы сделать концерт и продать билеты.

Если сможем получить финансирование, которое мы хотим получить в этом году, то попробуем провести фестиваль или в конце лета, или осенью. Если не получится, то, может быть, сделаем какой-то мини-фестиваль. Такой мы проводили 8 мая на новой сцене Александрийского театра в честь трёх лет с выхода первого релиза лейбла. Представили три наших альбома этого года: релиз трио Арсения Рыкова, квартета Евгения Пономарёва и Бенито Гонзалеса. Таким образом, мы сделали мини-фестиваль из трёх отделений. Был аншлаг, мы продали все билеты и смогли чуть-чуть вернуть затраты на проведение концерта.

О ближайших планах

В этом году ожидается ещё два релиза, они уже готовы. Один — международный, второй, в принципе, - тоже: музыкант живёт в России, но этот альбом был записан им в Нью-Йорке с привлечением американских музыкантов. Один из проектов, который мы выпустим в сентябре, я пока не буду его озвучивать, собрал много серьёзных джазовых музыкантов. Ну, и ещё один релиз, который уже выпущен, музыка с которого, в том числе будет представлена в Пензе, это релиз Бенито Гонзалеса с мировыми звёздами джаза. Этот альбом только-только вышел, и мы рассчитываем, что он наделает положительного и приятного шума в джазовой индустрии и сообществе как в России, так и на западе. Пока ждём результат, будут ли положительные отзывы и ревью, попадание в чарты цифровых площадок и на радио.

О главных в жизни джазовых альбомах

Джазовые альбомы, которые я назову, никого не удивят, потому что они для многих являлись основополагающими для формирования вкуса. Это Майлс Дейвис альбом «BitchesBrew», Джон Колтрейн «A Love Supreme», Херби Хэнкок «MaidenVoyage» и Джо Хендерсон «InnerUrge».

Полная афиша Jazz May Penza – ЗДЕСЬ.

Беседовала Татьяна Котина