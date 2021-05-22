Жительница Пензы просит найти дом кошке с выколотым глазом, хозяйка которой скончалась

Жительница Пензы через соцсеть обратилась к жителям региона, попросив помочь пристроить двух кошек, пожилая хозяйка которых скончалась. У одной из них выколот глаз – на улице она не выживет. При виде пронзительного взгляда второй пушистой обитательницы квартиры тоже разрывается сердце – настолько у нее пронзительный взгляд.

«Ситуация срочная и страшная! Хозяйка кошек умерла, родственники выгоняют их на улицу. Одна кошечка инвалид (выколот глаз, другой не видит). Помогите, пожалуйста, пристроить бендняжек», - написала девушка.

За сутки в комментариях к посту так никто и не выразил желание забрать животных. Волонтеры помочь не могут, так как их центры переполнены.

О том, как помочь пушисткам, можно узнать здесь.