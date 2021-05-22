В Пензу доставили ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

В Пензу накануне, 21 мая, из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга доставили ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Также там находятся частицы мощей ее святых родителей – Иоакима и Анны. Святыни расположили в Спасском соборе.

«Духовенство и верующие встретили священные реликвии, после чего ковчег был благоговейно внесен под своды храма. По принесению святынь был отслужен молебен, который возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», - сообщает Пензенская епархия.

Владыка Серафим сказал, что после пандемии это первое прибытие святыни в наш регион. Он выразил надежду, что оно станет «для всех верующих духовным утешением и поддержкой в жизни».

Святыня будет находиться в Спасском кафедральном соборе три дня — до 18:00 23 мая. Храм будет открыт с 7 до 19 часов. В период нахождения ковчега будут совершаться божественная литургия (в 8:00) и вечернее богослужение (в 17:00), а в течение дня — молебны с акафистом Пресвятой Богородице.

По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. С IV века реликвия находилась в Константинополе. В X столетии пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. В 2011 году одну из них передали на вечное хранение в северную столицу России, куда ежедневно стекаются сотни паломников.