Олег Мельниченко обратился к выпускникам, у которых 22 мая – Последний звонок

Олег Мельниченко в соцсети обратился к выпускникам, для которых 22 мая в школах региона проходят торжественные линейки – так называемый Последний звонок. С этого дня они заканчивают обучения и начинают сдачу экзаменов.

«Сегодня праздник у 16 тысяч выпускников 9-11 классов Пензенской области. Праздник весны, юности, новых надежд. Праздник вхождения в новую, незнакомую взрослую жизнь. Сегодня звучит последний звонок. Пусть этот день, как и все школьные годы, запомнится выпускникам навсегда. А впереди - новые вызовы и испытания, из которых у вас хватит сил выйти с честью. Удачи во взрослой жизни!»