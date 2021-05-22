Вместе с первым паспортом россиянам будут вручать Конституцию

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С 1 июля россиянам при получении первого паспорта будут вручать Конституцию РФ. Соответствующие изменения в законодательство внес председатель правительства Михаил Мишустин.
Паспорт с Конституцией получат 14-летние и иностранцы, получившие гражданство РФ. Отмечается, что это позволит повысить уровень патриотического воспитания, также люди будут бережнее относиться к государственной символике, пишет «360» со ссылкой на документ.
Поручение о вручении Конституции при получении транспорта ранее давал президент Владимир Путин.