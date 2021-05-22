Пензячка пожаловалась на изуродованную дорожку на ул. Шмидта

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Пензячка направила обращение в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы сообщить о перекопанной дорожке на ул. Шмидта.
«По адресу: ул. Шмидта, 22 пешеходной дороги нет. Когда дождь, бывает очень грязно, к дому не подойдешь. Газовые трубы тянули под землей, испортили дорожку. Помогите, пожалуйста», - написала она.
Редакция направила обращение в администрацию Пензы. В официальном ответе сообщается, что работы по благоустройству ответственная организация должна выполнить до 28 мая.