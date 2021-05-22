Омбудсмен назвала аниме угрозой для детей

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова считает, что в России несовершеннолетним доступны японские аниме с маркировкой 18+. Их без труда можно найти в Сети.

По ее словам, герои некоторых мультфильмов имеют суицидальные наклонности. После ухода из жизни они часто возрождаются, пишет «360» со ссылкой на слова уполномоченного по правам ребенка Московской области и РИА Новости.

В России ранее уже высказывались претензии к ряду аниме за наличие порнографических сцен и суицида. Некоторые ленты запретили к показу.