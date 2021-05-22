В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 73 пациентов

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В Пензенской области, по данным регионального оперштаба, положительные тесты на ковид за сутки – у 73 пациентов.
Из них традиционно наибольшее количество заразившихся – в Пензе, 31 больной. В Пензенском районе – шесть, в Заречном – пять. В остальных муниципалитетах показатели ниже.
Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. Пензенцам напоминают про вакцинацию, на которую можно записаться на сайте Госуслуг.