В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 73 пациентов

В Пензенской области, по данным регионального оперштаба, положительные тесты на ковид за сутки – у 73 пациентов.

Из них традиционно наибольшее количество заразившихся – в Пензе, 31 больной. В Пензенском районе – шесть, в Заречном – пять. В остальных муниципалитетах показатели ниже.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. Пензенцам напоминают про вакцинацию, на которую можно записаться на сайте Госуслуг.