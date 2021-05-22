Второй день фестиваля Jazz May открыли юные музыканты

В Пензе продолжается Х Международный фестиваль джазовой музыки Jazz May Penza (0+). По уже сложившейся традиции фестиваль проходит под открытым небом и в ККЗ «Пенза».

В субботу, 22 мая, на Юбилейной площади выступают коллективы из Москвы, Самары, Энгельса, Санкт-Петербурга и Пензы.

Второй фестивальный день открыли самые юные исполнители: в блоке «В джазе только дети» выступили учащиеся Детской школы искусств «Весна» и музыкальной школы имени Виктора Чеха.

Также течение всего дня в филармонии будут проходить лекции и мастер-классы. Эксперты расскажут пензенцам о тонкостях джазовой и вокальной импровизации, интерпретации известных музыкальных произведений. Вход на все мастер-классы и лекции - бесплатный. Гости фестиваля могут узнать больше о джазе и на открытой площадке. Например, неподалеку от сцены расположен стенд «Хроники пензенского джаза».

Перед главной сценой под открытым небом установили лавочки для гостей. Некоторые пензенцы, несмотря на дождливую погоду, предпочли расположиться на газоне.

Выступления музыкальных коллективов продлятся до 19:00.

Полная программа фестиваля – здесь. Подробнее о первом дне – здесь. Интервью с участником – здесь.