Наше архитектурное наследие: Ахунские терема

В рамках проекта «Наше архитектурное наследие» мы продолжаем знакомить читателей со старыми зданиями Пензы, рассказывать об их истории, текущем состоянии и судьбе. Очередную публикацию мы решили посвятить настоящим шедеврам деревянного зодчества начала 20 века – ахунским теремам .

Прошлое и настоящее ахунских теремов

Четыре деревянных терема – все, что осталось от масштабной дачной застройки в Ахунах, начавшейся в конце XIX века. Живописное место тогда облюбовали многие состоятельные пензенцы – купцы, лесопромышленники, чиновники, фабриканты, представители духовенства, и всего за несколько десятилетий здесь возвели 44 дома. Увы, простояли они недолго: уже после революции 1917 года почти все дачи распродали и вывезли за пределы поселка, и уже к 1920 году их количество сократилось до четырех. Три из них – дома купцов Осетрова, Журавлева и Ашанина - располагаются на территории бывшего Ахунского дома отдыха, который сейчас является санаторием им. Володарского. В них долгое время находились вип-номера, где размещали отдыхающих. В военное время дома отдали под квартиры эвакуированных из Ленинграда военнослужащих. В 1945 году работа санатория возобновилась, и дома купцов вновь открыли для туристов вплоть до конца «нулевых» годов.

Фото дома купца Журавлева 1972 года предоставлено государственным архивом Пензенской области

Но время шло, степень износа деревянных строений росла, а необходимого объема средств для ремонта у руководства санатория не было. В 2016 году над теремами нависла угроза сноса, но благодаря совместной работе архитектора Сергея Еремеева – автора книги «Четыре сказки Ахунского леса», комитета по охране памятников истории и культуры Пензенской области, который тогда возглавлял Сергей Муштаков-Лентовский, и журналист Евгений Малышев удалось добиться включения трех домов в перечень выявленных объектов культурного наследия. Этот «промежуточный» статус означает, что они защищены от сноса и ведется их госохрана, однако для признания строений полноценными объектами наследия необходима государственная историко-культурная экспертиза.

Но вопрос вновь уперся в деньги: ни в 2017, ни в последующие годы комитет не смог изыскать средства для экспертизы. А руководство санатория по этой же причине не смогло провести консервацию двух теремов (третий – дом купца Ашанина - до сих пор эксплуатируется, но с ограничениями; арендатор проводил его косметический ремонт).

Таковы грустные факты о прошлом ахунских теремов. Как они выглядят сейчас, и не только снаружи, но и внутри? Заведующий контрольно-имущественным отделом Федерации профсоюзов Пензенской области (одного из собственников недвижимости санатория им. Володарского, а соответственно, и трех теремов) Сергей Степин предоставил ИА «Пенза-Пресс» уникальную возможность побывать в каждом из домов, чтобы оценить их текущее состояние. Также он рассказал о результатах технической экспертизы всех трех объектов, которая была проведена в сентябре 2020 года.

«Дома несколько лет назад вошли в список выявленных объектов культурного наследия. В этом статусе они пребывают до того времени, пока не будет проведена государственная экспертиза. Мы как собственники должны поддерживать подобные объекты в надлежащем состоянии, но, к сожалению, сейчас у нас просто нет на это средств: пандемия выбила у санаториев почву из-под ног, ведь единственный их источник дохода – это плата, которую вносят отдыхающие. Ввиду приостановления в 2020 году заселения и бронирования мест в ЛПУ эти денежные поступления прекратились. А обязанность выплаты зарплаты персоналу, выполнения обязательств по налоговым платежам и перед ресурсоснабжающими компаниями сохранилась. В условиях выживания средств у собственников даже на поддержание текущего состояния деревянных строений сейчас просто нет. Тем не менее, нам удалось провести техобследование зданий. Состояние их - нехорошее», - отметил Сергей Степин.

В подтверждение своих слов он предоставил редакции документы об итогах экспертиз, проведенных ООО «Новые строительные решения». В них содержатся ответы на два главных вопроса – в каком состоянии находятся здания и что нужно предпринять для их сохранения.

Предлагаем заглянуть внутрь знаменитых ахунских теремов. Фото из каждого дома мы подкрепим информацией об экспертной оценке их текущего состояния. Также мы обратимся к описанию теремов из книги «Четыре сказки Ахунского леса».

Дом купца Ашанина

«Дом-особняк купца Ашанина И.Н. представляет собой бревенчатый одноэтажный дом с мезонином. Со стороны главного фасада примыкает открытая веранда, стоящая на высоком каменном цоколе. На веранду можно подняться по двум лестницам. […] Точеные, скульптурные деревянные колонки открытой веранды в створе таких же колонок открытой веранды мезонина. […] Фронтон главного фасада – как бы воздушный и парит в воздухе. Такая картина создавалась в первоначальном варианте, когда еще не было сплошного остекления веранды мезонина. Пространство между свесами карниза […] заполнено декоративной скульптурной композицией в виде солнечного сияния с солнечным полудиском. Тимпан фронтона обшит профилированной рейкой по вертикали, венчающейся причудливыми поясами (фризами) и подзорами накладной и сквозной резьбы геометрического орнамента», - отмечается в книге.

Изначально в доме было две открытые веранды мезонина, но в 70-80-х годах терем реконструировали под нужды санатория, и появился одноэтажный пристрой с двумя открытыми террасами для вип-номеров.

Помещения этого здания сдаются в аренду. Раньше в доме располагалась сувенирная лавка, сейчас там находится парикмахерская. Пристрой же отдан под нужды центра скандинавской ходьбы.

Зайдя через главный вход, мы попадаем на ресепшен, дверь справа ведет в парикмахерскую.

По винтовой лестнице мы поднимаемся на мезонин, состоящий из нескольких комнат.

Так выглядит застекленная веранда.

Также мы прошлись по открытой веранде пристроя, который не представляет исторической ценности.

Обратимся к результатам техэкспертизы. Отметим, что в самих документах, по всей видимости, возникла небольшая путаница: судя по характеристикам объектов, перепутаны названия домов Журавлева и Ашанина. Мы, исходя из описаний теремов, поменяли данные об обследованиях строений местами.

Так, в доме Ашанина выявили такие дефекты, как отсутствие огнебиозащиты, отслоение лакокрасочного слоя и частичное растрескивание части деревянных конструкций.

«С большой вероятностью можно сказать, что причина возникновения выявленных дефектов - отсутствие периодических ремонтов здания. Они не влияют на безопасность и сохранность здания, однако следует их оперативно устранить для предотвращения их развития в более серьезные дефекты», - отмечается в документе.

По мнению экспертов, здание находится в удовлетворительном состоянии, однако требует ремонта для того, чтобы его можно было в дальнейшем эксплуатировать.

Дом купца Журавлева

«Самый интересный в композиционном плане, объемно-пространственном решении из ансамбля трех домов является дом купца Журавлева. Ярко выраженная трехосная композиция по главному фасаду. […] Над центральной аркой – балкон мезонина, покрытый двухскатной кровлей, пространственное покрытие в виде двухскатной кровли и шатра в форме четырехгранной островерхой пирамиды, на вершине которых устанавливаются фигурные шпили, врезаются двухскатные кровли. По двум сторонам оборудованы слуховыми окнами. Обширная открытая веранда первого этажа – гораздо больше по своей площади по сравнению с террасой купца Ашанина. На такой можно и столы поставить, и рояль, можно музицировать и танцевать в теплые летние деньки и вечера. Она являлась своеобразной гостиной».

Заходя с главного входа, мы попадаем в холл, ведущий в несколько помещений.

«Мы видим, что стены в комнатах отделаны советскими панелями ДСП в тканевой обивке. Построена стена из довольно современного кирпича», - рассказал Сергей Степин.

В глаза бросаются декоративные резные элементы, обрамляющие окна изнутри.

Через боковые двери заходим в похожие помещения. В одном из них видим деревянную винтовую лестницу, которая кажется довольно прочной и, к слову, даже не скрипит под ногами. Поднимаемся.

Попадаем на второй этаж, заваленный панелями. Простая деревянная дверь ведет на резную открытую веранду, засыпанную сухими листьями.

На втором этаже есть еще одна лестница, по которой мы поднимаемся на закрытую ротонду, примыкающую к чердаку.

Так ротонда выглядит снаружи.

Очевидно, что дом Журавлева находится в худшем состоянии по сравнению с дачей Ашанина. Как минимум, потому что здание уже давно не эксплуатируется.

Что о состоянии терема говорят эксперты? Они выявили такие дефекты, как отсутствие огнебиозащиты, отслоение лакокрасочного слоя, частичное растрескивание части деревянных конструкций, разрушение цоколя, протечки кровли, отсутствие действующих коммуникаций и нарушение правил пожарной безопасности (захламленность помещений, отсутствие сигнализации и средств тушения).

«Выявленные дефекты влияют на безопасность и сохранность здания, в случае их неустранения могут привести к негативным последствиям вплоть до разрушения», - отмечается в техзаключении.

По мнению специалистов, здание находится в предаварийном состоянии, требуется выполнить ремонт, чтобы выявленный объект культурного наследия был пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Дом купца (приказчика) Осетрова

«Дом приказчика Осетрова отличается от других двух домов тем, что открытая веранда примыкает к основному объему не только с южной стороны, но и с восточной и западной большой подковой. На начальном этапе открытая веранда с пространственными композициями на флангах в виде сочетания двухскатного покрытия и четырехгранного шатрового покрытия, аналогичным открытой веранде первого этажа дома Журавлева. […] Ажурный перспективный фронтон мезонина как бы парит в воздухе, завершая пространственную композицию всего объема. Сочный пространственный фронтон со сложным элементом в форме солнечного полудиска насыщенным растительным орнаментом в пересечении вертикального бруса (полотенца) с горизонтальной связью. Плоскость тимпана богато декорирована».

По словам автора книги «Четыре сказки Ахунского леса», дом приказчика Осетрова больше остальных пострадал «то ли от стихии, то ли от людей за свое долгое существование. На стало точеной колонки с завершением в виде коромысла с декоративными элементами растительного орнамента на открытой веранде первого этажа».

Внутри этот терем выглядит печальнее всех: неприглядный вид имеют лестница, ведущая на второй этаж, и сами помещения. В комнатах сохранилась мебель – столы, кровати с матрасами. На одной из стен висит большая карта Советского Союза. Также мы нашли в здании газету, датированную 2010 годом, что говорит о том, что еще около 10 лет назад дом, по всей видимости, эксплуатировался.

На втором этаже располагается открытая веранда.

Через дверь в противоположной части здания мы проникли еще в несколько помещений, которые, к сожалению, находятся в куда более печальном состоянии. Часть пола на первом этаже, под которым, видимо, проходили коммуникации, обвалилась. Из обнаруженных в той части дома «артефактов» - сломанный бильярдный стол и газета 1982 года.

Техническое заключение о состоянии дома Осетрова – полностью аналогично результатам экспертизы дачи Журавлева. Терем также находится в предаварийном состоянии.

Отметим, что в материале собраны не все фото из теремов, которые нам удалось сделать. Большой фоторепортаж можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Стиль и состояние теремов: мнение архитектора

Изучая тему ахунских теремов, мы не могли не обратиться к пензенскому архитектору Сергею Еремееву, который посвятил работе с памятниками деревянного зодчества почти 50 лет своей жизни: он тесно связан с этой темой с 1974 года. Сергей Николаевич создал обмерные эскизы сотен деревянных домов со всего региона (их в его коллекции – более 400), вместе с секретарем пензенского обкома КПСС Георгом Мясниковым восстанавливал дом Мейерхольда, не обошел вниманием и дачи в самом зеленом микрорайоне Пензы. Как мы уже писали выше, его книга «Четыре сказки Ахунского леса» сыграла большую роль в принятии решения о сохранении теремов.

О том, как в 2017 году им создавались обмерные эскизы дач пензенских купцов, и в каком стиле выполнены дома, Сергей Еремеев рассказал заместителю главного редактора информагентства Анне Балашовой.

«Помню, в 2016 году забили тревогу, боялись, что их снесут. Эти терема хотело сломать прежнее руководство санатория им. Володарского. Я дождался весны, организовал экспедицию в 2017-м. Подключил своих внуков, пошли делать обмеры. У этих дач много схожих элементов: например, фрагменты открытой веранды у домов Журавлева и Осетрова, элементы арок у домов Ашанина и Осетрова. Все терема построены в стиле русский модерн, это шедевры деревянного зодчества. Я сейчас занимаюсь историческими изысканиями и выяснил, что, оказывается, эти купцы дружили между собой. Отсюда и схожесть домов. Они строились с разницей максимум в несколько лет, чувствуется, что одна бригада работала, один архитектор», - отметил Сергей Еремеев.

Какое будущее ждет ахунские терема?

Итак, все три дачи нуждаются в ремонте, причем в двух случаях из трех вопрос стоит очень остро, так как дальнейшее бездействие может привести к утрате объектов выявленного культурного наследия. Что же необходимо для того, чтобы сохранить шедевры деревянного зодчества? Какие действия предпринимаются для этого и сколько стоит спасение ахунских теремов? Чтобы выяснить ответы на эти вопросы, мы обратились к врио председателя комитета по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александру Понякину. По его словам, ближайшие шаги, которые необходимо предпринять для сохранения теремов, - их консервация и проведение экспертизы для включения их в список объектов культурного наследия. Только после этого можно будет рассмотреть вопрос об их реконструкции и способах современного использования.

«Данные дома, безусловно, требуют консервации, и чем быстрее, тем лучше. Это очевидный факт. Требование по проведению реставрации может быть предъявлено собственнику только после включения объектов в реестр. На это требуется 360 000 рублей, согласно минимальному коммерческому предложению. Комитетом направлена заявка в министерство финансов на включение данных средств в расходную часть бюджета Пензенской области на 2021 либо 2022 год.

Следует отметить, что собственник вправе заказать историко-культурную экспертизу самостоятельно. Кроме того, такую возможность имеет любое заинтересованное лицо, в том числе общественные организации», - рассказал он.

Однако, добавил Александр Понякин, до сих пор о такой инициативе, увы, никто не заявлял.

Если прохождение госэкспертизы - зона ответственности комитета, то консервацию должны проводить за средства собственника. Но санаторий им. Володарского сейчас не располагает необходимой для этого суммой.

«У нас была попытка сделать проект консервации в позапрошлом году. Организация запросила за проект 500 тысяч рублей. И это только за проект. Как бы мы ни хотели, провести консервацию не можем. Все упирается в деньги», - пояснил Сергей Степин.

Как быть с забором?

Проблема, связанная с непосредственным сохранением ахунских теремов, - не единственный вопрос, который волнует пензенцев. О том, что еще смущает горожан, информагентству рассказали в пензенском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

«Мы давно пытаемся что-то сделать с забором, который построили несколько лет назад, огородив территорию санатория. Дело в том, что он – непрозрачный, из профлиста, закрывает вид на терема. И вообще людям стало там некомфортно ходить», - описал проблему председатель отделения Станислав Блинов.

Сами собственники пояснили, что решение поставить непрозрачный забор было связано с обеспечением безопасности отдыхающих, а также для их комфорта, так как не всем, кто приезжает в санаторий, хочется постоянно быть на виду у жителей микрорайона.

Как можно использовать терема после реставрации?

Исследуя тему сохранения теремов, мы не могли не задать нашим спикерам вопрос о том, как, по их мнению, можно было бы использовать их после реконструкции.

Так, архитектор Сергей Еремеев поделился сразу несколькими идеями.

«Здесь можно было бы организовать представительство Пензенской области. Когда в 2012 году президент России Владимир Путин встречался с главой Финляндии, то встречал его в деревянном коттедже, не в современном, фешенебельном, а в отреставрированном, историческом. Мы тоже могли бы проводить встречи с высокими гостями в таких старинных, красивых русских домах. Еще один вариант использования – вновь сделать там вип-номера санатория. Я думаю, и сам санаторий бы только выиграл от этого», - предложил он.

Представитель Федерации профсоюзов Пензенской области Сергей Степин отметил, что, осознавая невозможность сделать сейчас все для сохранения выявленных объектов культурного наследия, собственник изучал вопрос о передаче этих домов для создания музея деревянного зодчества, где им возможно обеспечить должный уход. Но тема не получила развития.

Председатель пензенского отделения ВООПИК Станислав Блинов предложил в одном из теремов разместить музей леса.

«Он уже есть на ул. Лодочной, но находится в неудобном месте, в неприглядном здании. Напрашивается мысль о том, чтобы поместить музей в терем, чтобы в том числе и отдыхающие могли его посетить. В двух других теремах можно было бы разместить кафе или что-то еще, чтобы они стали точками притяжения. Кстати, когда-то на территории санатория был клуб, по-моему, там кино показывали. Также можно сделать резиденцию губернатора. Или коворкинг», - озвучил свои идеи общественник.

Ахунские терема – шедевры русского деревянного зодчества, которые после реставрации будут радовать жителей не только Пензенской области, но и других регионов. Даже сейчас некоторые российские тревел-блогеры приезжают в Ахуны, чтобы полюбоваться на них. Хочется верить в то, что вопрос с выделением средств на консервацию и прохождение экспертизы скоро решится в позитивном ключе. Иначе архитектурному наследию Пензенской области будет нанесен, без преувеличения, непоправимый урон.

Редакция информагентства благодарит всех, кто помогал в подготовке этого материала. Отдельно хочется сказать спасибо пензенскому отделению ВООПИК и Станиславу Блинову, который предложил в рамках проекта написать об ахунских теремах.

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