Пензенец пожаловался на работу автобуса №66

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства. Он сообщил, что автобус №66 не соблюдает расписание.

Мужчина уточнил, что не мог уехать из Арбеково до центра города 14 июля. Все автобусы, по словам пензенца, ехали после 19:00 в гараж.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, для изучения общественного мнения и улучшения маршрутной сети в Пензе запустили опрос (6+) по оценке работы городского транспорта. Его можно пройти по ссылке до 31 августа.

Информагентство реализует проект «Жалобная книга», в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.