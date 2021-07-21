«Айкрафт» запускает проект по проверке зрения для корпоративных клиентов

В рамках данного проекта было подписано соглашение о сотрудничестве с АО «ПО «Электроприбор». Сотрудники предприятия прошли проверку зрения в новом магазине «Айкрафт» в торговом центре «Высшая Лига». В перспективе все работники пройдут ее на высококлассном оборудовании, которое есть в каждом из 500 магазинов федеральной сети магазинов оптики «Айкрафт».

Сотрудники АО «ПО «Электроприбор получили «Паспорт проверки зрения» от офтальмологов «Айкрафт», в котором содержатся рецепт на очки, рекомендации врача и график диагностики. Данные из «Паспорта проверки зрения» будут дублироваться в специально разработанное ПО, которое будет хранить рецепты и заказы, а также напоминать владельцу «Паспорта», когда нужно будет пройти регулярную диагностику. Также он позволяет получить персональную скидку в 30% на первую покупку очков данной марки.

«Я покупаю продукцию «Айкрафт», у меня две пары очков, с 44 лет понижение зрения. Я - приверженец этой продукции, очень довольна. Удобно, комфортно. Если происходит поломка оправы, менеджеры в течение недели отправляют в Москву, смотрят, чинят, заменяют все, что необходимо, и возвращают», - рассказала руководитель службы охраны труда АО «ПО «Электроприбор» Светлана Корешкова.

Компания «Айкрафт» - социально-активная. С 2019 года она успешно реализует собственный федеральный благотворительный проект по поддержке здоровья зрения населения РФ. В 2021 году программа стартовала на территории Московской, Пензенской, Белгородской, Костромской, Тульской, Ивановской областей, Краснодарского и Алтайского края при поддержке региональных органов власти.

В ходе программы организации здравоохранения и образования определяют список участников и предоставляют его в компанию. Затем учителя, педагоги и сотрудники медицинских учреждений выбирают наиболее подходящие оправы в магазинах торговой сети, после чего в компании изготавливают и бесплатно предоставляют готовые очки.

Узнать всю интересующую информацию можно по телефону 8-495-775–55-54 (доб. 7566) и на сайте eyekraft.ru. Адрес магазина оптики «Айкрафт»: ул. Московская, 37, второй этаж торгового центра «Высшая лига».