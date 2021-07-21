Ученые не исключили появления более опасного штамма коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что со временем в мире может появиться новый штамм коронавируса, который будет опаснее «дельты».

Эксперт считает, что чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем «дельта», который сейчас наносит столько ущерба. Эксперт добавил, что при увеличении количества мутаций может появиться штамм, способный обойти вакцину. В этом случае человечество вернется в самое начало пандемии коронавируса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

При этом глава ВОЗ отметил, что остановить распространение инфекции способна вакцинация 70% жителей каждой страны.

«Меня часто спрашивают: когда же закончится пандемия? Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов. Пандемия — это испытание, и мир с ним не справляется», — подчеркнул глава ВОЗ.