Кого в Пензенской области прививают вакциной «КовиВак»

21 июля главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева провела прямой эфир в социальных сетях и ответила на актуальные для жителей региона вопросы о вакцинации.

Так, пензенцы поинтерсовались, доступна ли в медучреждениях вакцина «КовиВак» и кому ей можно привиться.

По словам Джамили Курмаевой, препараты по регионам распределяет федеральное ведомство с учетом объемов производства. В Пензенскую область его поставляют маленькими партиями.

«Вакцина «КовиВак» сейчас недоступна для всех жителей. Ее используют, чтобы ревакцинировать медиков, которые работают в «красных зонах», - пояснила она.

Специалист добавила, что в пунктах вакцинации можно привиться «Спутником V». Также в регионе ожидают поставку «ЭпиВаккороны» центра «Вектор».

Посмотреть полную запись прямого эфира можно по ссылке.