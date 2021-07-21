Кого в Пензенской области прививают вакциной «КовиВак»

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21 июля главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева провела прямой эфир в социальных сетях и ответила на актуальные для жителей региона вопросы о вакцинации.
Так, пензенцы поинтерсовались, доступна ли в медучреждениях вакцина «КовиВак» и кому ей можно привиться.
По словам Джамили Курмаевой, препараты по регионам распределяет федеральное ведомство с учетом объемов производства. В Пензенскую область его поставляют маленькими партиями.
«Вакцина «КовиВак» сейчас недоступна для всех жителей. Ее используют, чтобы ревакцинировать медиков, которые работают в «красных зонах», - пояснила она.
Специалист добавила, что в пунктах вакцинации можно привиться «Спутником V». Также в регионе ожидают поставку «ЭпиВаккороны» центра «Вектор».
Посмотреть полную запись прямого эфира можно по ссылке.