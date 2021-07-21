Джамиля Курмаева рассказала о ревакцинации от коронавируса в Пензенской области

21 июля в прямом эфире в социальных сетях, который провела главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева, жители региона узнали о повторной вакцинации от коронавируса.

Как пояснила медик, в любом пункте области можно поставить вакцину во второй раз, если с прошлой прививки прошло более шести месяцев.

«Согласно методическим рекомендациям российского Минздрава, сделать укол еще раз можно любой вакциной, которая есть в наличии в прививочном пункте. С момента введения второго компонента должно пройти полгода», - уточнила Джамиля Курмаева.

Она подчеркнула, что при сегодняшнем высоком уровне заболеваемости не стоит пренебрегать возможностью поставить прививку еще раз, чтобы защитить себя и своих близких.

Ранее информагентство сообщало о том, кого в регионе прививают препаратом «КовиВак».