В КИМе лечатся от коронавируса около 20 беременных пензячек

21 июля главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева в прямом эфире в соцсетях ведомства рассказал, как защититься от коронавируса будущим мамам.

Она отметила, что беременность, особенно первый и второй триместр, является противопоказанием для вакцинации. Коронавирус может сказаться на здоровье мамы и плода крайне негативно и в исключительных случаях женщинам все-таки делают прививку.

«Прививают беременных женщин, у которых есть тяжелые сопутствующие заболевания, в случае если риск от их осложнения превышает риск от препарата. Вакцину ставят только в третьем триместре», - пояснила специалист.

Джамиля Курмаева отметила, что на сегодняшний день среди пациентов КИМа – около 20 женщин, которые ждут ребенка или недавно стали мамами.

«Естественно, коронавирус негативно скажется на будущем ребенке. Поэтому я бы рекомендовала заранее планировать беременность и перед этим успеть вакцинироваться», - призвала она.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, можно ли в Пензенской области пройти повторную вакцинацию и кого прививают препаратом «КовиВак».