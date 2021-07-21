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21.07.2021г.
Врач Татьяна Чепасова рассказала о первых признаках сахарного диабета

Врач Татьяна Чепасова рассказала о первых признаках сахарного диабета

Ср, 21.07.21 13:11
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Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Чепасова рассказала о первых признаках сахарного диабета.

Сахарный диабет - это хроническое эндокринное заболевание, при котором организм не может нормально усваивать углеводы. Заболевание проявляет себя постоянным увеличением уровня глюкозы в крови.

У 4,5 миллионов жителей Российской Федерации зарегистрирован диабет, но фактическое количество случаев диабета в стране значительно больше, так как о своем заболевании не знает каждый второй человек.

Глюкоза является главным источником энергии для всех клеток и тканей нашего организма. Усвоение глюкозы в организме происходит с помощью гормона инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой.

У людей с диабетом организм вырабатывает мало инсулина или не вырабатывает его вообще. А в некоторых случаях в организме не усваивается вырабатываемый в должном объеме инсулин. Поэтому различают 2 типа диабета. При диабете 1 типа в организме отмечается дефицит вырабатываемого инсулина. В основе диабета 1 типа лежит генетическая предрасположенность. Болезнь чаще начинается в детстве. Возможны ее первые проявления и у взрослых. Запускающим фактором для развития заболевания зачастую становятся острые отравления, обезвоживание, вирусные заболевания или сильный стресс.

При диабете 2 типа поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но организм человека не может его усваивать, так как развивается так называемая инсулинорезистентность (недостаточная чувствительность клеток организма к инсулину). Диабет 2 типа развивается в основном у людей старше 40-50 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни, страдают ожирением, имеют повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, курят.

Сахарный диабет не всегда выявляется своевременно из -за того, что многие пациенты не уделяют внимания своему здоровью и недостаточно информированы о симптомах начинающегося диабета.

Проявляющиеся признаки диабета связаны с повышенным содержанием глюкозы в крови.

Одним из ранних признаков диабета являются частые позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время. Это связано с тем, что повышение уровня глюкозы в крови увеличивает нагрузку на почки. Обильное мочеиспускание приводит организм к обезвоживанию, поэтому у человека отмечается сухость во рту и жажда.

Серьезным сигналом является чувство голода, которое не проходит даже после приема пищи.

Головная боль и тяжесть в голове являются следствием колебания уровня глюкозы в крови и негативного воздействия этого фактора на сосуды головного мозга.

Нарушение остроты зрения также служит сигналом повышенного содержания глюкозы в крови.

Повышение уровня сахара в крови приводит к снижению иммунитета, следствием чего являются возникающие изменения на коже в виде появления зуда и сыпи, различных грибковых поражений, а также фурункулов.

У женщин проявлением диабета может быть молочница. Сахарный диабет у мужчин приводит к снижению уровня тестостерона и эректильной дисфункции.

Хроническая усталость и быстрая утомляемость, запах ацетона изо рта, тяжесть, боли и судороги в ногах, значительная потеря в весе при повышенном аппетите, должны заставить человека задуматься о сахарном диабете и сдать анализ крови для определения уровня глюкозы. Основным критерием диагностики сахарного диабета служит повышенный уровень глюкозы в крови. Нормальные показатели глюкозы по капиллярной крови у взрослого человека: 3,3 –6,0 ммоль/л.

Если лечение диабета начато несвоевременно и проводится неадекватно, то это может привести к тяжелым осложнениям: развитию почечной недостаточности, слепоты, инфаркту и инсульту, к развитию диабетической стопы с последующей гангреной нижних конечностей.

Излечиться от сахарного диабета полностью невозможно. Но своевременное выявление заболевания и вовремя начатое адекватное лечение, соблюдение всех рекомендаций врача-эндокринолога по лечению и самоконтролю диабета дают шанс на качественную, полноценную, долгую жизнь без тяжелых последствий и осложнений.

Своевременному выявлению факторов риска развития диабета, а также раннему выявлению самого диабета поможет ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

Основой профилактики сахарного диабета служит здоровый образ жизни. Питание с включением достаточного количества фруктов и овощей, ограничением соли и сахара. Ежедневная утренняя зарядка, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек значительно снижают риск развития сахарного диабета.

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02.07.2021 16:26
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24.06.2021 19:19
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