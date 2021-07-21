В Пензе вынесли приговор по делу о погибших в кипятке на ул. Аустрина

В Пензе вынесли приговор по уголовному делу по факту смерти двоих людей из-за обвала грунта на улице Аустрина. Бывшего начальника службы обеспечения эксплуатации теплосетей ресурсоснабжающей организации признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, из-за неисполнения мужчиной своих обязанностей и умышленного нарушения требований безопасности была допущена эксплуатация неисправного оборудования. Оно имело дефект – толщина стенки подающего трубопровода уменьшилась до 87,5% со сквозной коррозией.

Бывший сотрудник ресурсоснабжающей компании не организовал разработку, ведение и хранение документов по эксплуатации и ремонту участка, не проводил его техобслуживание. Кроме того, он не дал поручение о проведении повторных гидравлических испытаний после тех, которые трубопровод не выдержал в мае 2019 года. Тем не менее, мужчина отчитался перед начальством о том, что якобы провел их в июле, а также подписал соответствующий акт.

Все вышеописанное привело к тому, что утром 19 ноября на участке образовалось повреждение площадью около 20 кв см, произошла утечка горячей воды. Это повлекло за собой полное размытие грунта и частичный обвал асфальта. Через несколько минут ехавшая над участком машина провалилась колесом в дыру, наполненную кипятком. Водитель и пассажир получили ожоги 100% поверхности тела и верхних дыхательных путей, они утонули.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили работать на опасных производственных объектах в течение двух лет. Приговор еще не вступил в законную силу.