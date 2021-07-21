Зачем прививаться пензенцам с высоким уровнем антител к коронавирусу

21 июля на прямой эфир главного внештатного специалиста по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева поступило множество вопросов о связи уровня антител в крови с вакцинацией.

Так, многие жители региона уточнили, нужно ли предварительно узнавать титр антител. Джамиля Курмаева пояснила, что результаты этого анализа необязательны для того, чтобы поставить прививку. Сдать кровь на антитела человек может лично для себя.

Также пензенцы поинтересовались, зачем прививаться, если количество антител в крови довольно высокое после перенесенного коронавируса.

«На сегодняшний день нет данных о том, какой уровень антител является защитным. Поэтому, чтобы не рисковать, мы рекомендуем вакцинироваться всем. Что касается «сильного иммунного ответа», о котором спрашивали зрители. Высокий титр антител и цитокиновый шторм – два никак не связанных между собой медицинских состояния. Если у вас нет противопоказаний, таких как острая фаза хронических заболеваний, первый и второй триместр беременности, острые аллергические реакций (анафилактический шок и отек Квинке), прививка никак не навредит организму», - уточнила Джамиля Курмаева.

Отвечая на вопросы, она также пояснила, что после введения первого компонента организм не становится «более восприимчив к вирусу», однако вероятность заразиться остается по-прежнему высокой.

«Заразиться можно и после первого компонента, и в течение 21 дня после введения второго, так как на формирование иммунитета к коронавирусу уходит около 42 дней. Также есть вероятность, что заболеть может и полностью привитый человек, если, допустим, у него не сформировался иммунитет. Поэтому необходимо применять неспецифические меры профилактики: пользоваться масками, держать дистанцию, избегать высокого скопления людей, соблюдать личную гигиену», - добавила специалист.