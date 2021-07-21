На Пензу в ближайшие сутки обрушится 70% от месячной нормы осадков

«В Пензе в ближайшие сутки ожидается очень сложная погода, я бы сказал, чрезвычайно сложная, по количеству осадков», — сообщил синоптик.

Евгений Тишковец рассказал, что мощнейшие ливни ожидаются уже в ближайшую ночь и завтра днем, но основной удар стихии придется на темное время суток.

«К трем часам ночи выпадет 30 мм осадков, а утром - еще 15, то есть, в общей сложности, 45 мм, соответственно. Это почти что 70% всей месячной нормы осадков за июль. Это очень много, 45 мм - это 4 ведра воды на каждый квадратный метр улиц Пензенской области и, соответственно, это грозы, ливни, шквалистые усиления ветра со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сообщил метеоролог.

Самый пик осадков придется на ночное и утреннее время.

«Днем они приобретут скоротечный характер, похолодает до +20-23 градусов, ну и будут успокаиваться ближе к вечеру», — добавил Евгений Тишковец.

Напомним, ухудшение погоды ожидается не только в Пензе. По прогнозам центра «Фобос», в четверг, 22 июля, облака накроют почти всю Южную Россию и Поволжье. Наиболее экстремальные ливни пройдут в низовьях Дона, горах Кавказа и на Волге. В выходные стихия ослабнет, а температурный режим вернется в рамки климата.