Власти Крыма не исключают досрочного закрытия туристического сезона из-за ковида

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове могут досрочно закрыть туристический сезон, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

По его словам, пока в планах у руководства республики этого нет, однако все может измениться.

«Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее», — цитирует Сергея Аксенова РИА Новости.

По данным оперштаба, за сутки в регионе выявили 404 новых случая Covid-19. Всего — 55 974. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что Крым и Севастополь оказались в числе регионов, где преобладает индийский штамм коронавируса.