Из-за прочерка в графе «отец» возникли трудности с лечением маленького пензенца

Как рассказала в «Инстаграме» детский омбудсмен Елена Столярова, в гражданском браке у пары родилось трое детей. При этом только у старшего в свидетельстве о рождении был указан отец, у остальных в этой граф стоял прочерк.

«Но при этом двое старших длительное время живут с отцом. Мать живет отдельно. Она получает пособия, которые до детей не доходят. В настоящее время мальчик госпитализирован в больницу вместе с отцом, у которого нет статуса законного представителя, необходимого в данной ситуации в случае согласия на проведение операции. Необходимые для госпитализации документы находились у матери», - рассказала Елена Столярова.

Она сообщила, что удалось разыскать мать и попросить ее отвезти документы в больницу. Мужчине рассказали, как установить отцовство, а женщина согласилась внести в свидетельство о рождении детей фамилию отца.

Елена Столярова, рассказав об этом случае, обратила внимание родителей на то, что их беспечность и правовой нигилизм в конечном итоге могут плохо отразиться на детях.